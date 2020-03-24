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'Belediyemizin marifetiyle ekiplerimiz bölgede çalışmalar yaparak su yüzeyindeki balıkların akıntı ile suyun fazla olduğu noktalara yönlendirildi. Böylece binlerce balık kurtarılmış oldu. Bu yıl da böyle bir konu yine vuku buldu. Bizler yine üzerimize düşeni yapacağız.' dedi.