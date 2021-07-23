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Balkan ülkesinde yaşayıp, Türkiye Türkçesiyle konuşuyorlar

Balkan ülkesinde yaşayıp, Türkiye Türkçesiyle konuşuyorlar
23 Temmuz 2021 Cuma

Kuzey Makedonya'nın yüksek kesimlerindeki Türk köylerinde yaşayan yörükler...

<p>Kuzey Makedonya'nın doğusundaki İştip şehrinin yüksek kesimlerinde Türk köylerinde yaşayan yörükler geçmişten günümüze giyim kuşam kültürlerini sürdürüyor. </p>
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Kuzey Makedonya'nın doğusundaki İştip şehrinin yüksek kesimlerinde Türk köylerinde yaşayan yörükler geçmişten günümüze giyim kuşam kültürlerini sürdürüyor.

<p>Bölgedeki geçmişi Osmanlı Dönemine uzanan yörükler Türkiye Türkçesiyle konuşuyor.</p>
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Bölgedeki geçmişi Osmanlı Dönemine uzanan yörükler Türkiye Türkçesiyle konuşuyor.

<p> Günlük yaşamlarında kendi aralarında 'fistan' dedikleri renkli elbiseler giyinen yörükler aile yapılarına oldukça önem veriyor. </p>
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Günlük yaşamlarında kendi aralarında 'fistan' dedikleri renkli elbiseler giyinen yörükler aile yapılarına oldukça önem veriyor.

<p>Kızlarını kendilerine yabancı insanlarla (Makedon, Arnavut, Sırp) evlendirmeyen yörükler, geçimlerini ise genellikle tarım ve hayvancılık uğraşarak sağlıyor. (AA)</p>
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Kızlarını kendilerine yabancı insanlarla (Makedon, Arnavut, Sırp) evlendirmeyen yörükler, geçimlerini ise genellikle tarım ve hayvancılık uğraşarak sağlıyor. (AA)

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