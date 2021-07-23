Kuzey Makedonya'nın doğusundaki İştip şehrinin yüksek kesimlerinde Türk köylerinde yaşayan yörükler geçmişten günümüze giyim kuşam kültürlerini sürdürüyor.
Bölgedeki geçmişi Osmanlı Dönemine uzanan yörükler Türkiye Türkçesiyle konuşuyor.
Günlük yaşamlarında kendi aralarında 'fistan' dedikleri renkli elbiseler giyinen yörükler aile yapılarına oldukça önem veriyor.
Kızlarını kendilerine yabancı insanlarla (Makedon, Arnavut, Sırp) evlendirmeyen yörükler, geçimlerini ise genellikle tarım ve hayvancılık uğraşarak sağlıyor. (AA)