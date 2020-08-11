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Balotelli Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Balotelli Beşiktaş'ın teklifini kabul etti
11 Ağustos 2020 Salı

Beşiktaş dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin transferinde sona geldi. Pazarlıklarda büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, siyah beyazlıların İtalyan golcüye yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı. Bir yandan da stoper arayan Beşiktaş, eski futbolcusu Marcelo Guedes ile görüşmelerini sıklaştırdı. İşte Beşiktaş transfer haberleriyle ilgili son dakika haberleri...

<p>Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de büyük hedefleri bulunan <b>Beşiktaş</b>,<b> forvet transferinde gaza bastı.</b></p>
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Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de büyük hedefleri bulunan Beşiktaş, forvet transferinde gaza bastı.

<p>Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında hücum hattını 2 isimle güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Aytemiz Alanyasporlu golcü<b> Papiss Cisse’yle prensip anlaşmasına varmıştı. </b></p>
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Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında hücum hattını 2 isimle güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Aytemiz Alanyasporlu golcü Papiss Cisse’yle prensip anlaşmasına varmıştı. 

<p>35 yaşındaki golcünün ardından rotasını İtalya’ya çeviren Kara Kartal, Serie A ekibi Brescia’nın yıldız golcüsü <b>Mario Balotelli</b> için artık geri sayımda. </p>
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35 yaşındaki golcünün ardından rotasını İtalya’ya çeviren Kara Kartal, Serie A ekibi Brescia’nın yıldız golcüsü Mario Balotelli için artık geri sayımda. 

<p>29 yaşındaki 1,89’luk forvetle yapılan görüşmelerde son olarak <b>2 milyon Euro’luk maaş</b> teklifinde bulunan yönetim, tecrübeli isimden olumlu geri dönüş aldı.</p>
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29 yaşındaki 1,89’luk forvetle yapılan görüşmelerde son olarak 2 milyon Euro’luk maaş teklifinde bulunan yönetim, tecrübeli isimden olumlu geri dönüş aldı.

<p>Tarafların, son pürüzleri gidermesinin ardından<b> Balotelli’nin Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.</b></p>
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Tarafların, son pürüzleri gidermesinin ardından Balotelli’nin Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

<p><b>AKLI SADECE BEŞİKTAŞ’TA</b><br></p><p><br></p><p>Beşiktaş’ta forma giydiği 1.5 yılda iki şampiyonluk yaşayan ve kariyerini Fransız ekibi Lyon’da sürdüren <b>Marcelo Guedes, Beşiktaş için geri sayıma geçti. </b></p>
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AKLI SADECE BEŞİKTAŞ’TA


Beşiktaş’ta forma giydiği 1.5 yılda iki şampiyonluk yaşayan ve kariyerini Fransız ekibi Lyon’da sürdüren Marcelo Guedes, Beşiktaş için geri sayıma geçti. 

<p>Lyon’la 1 yıllık sözleşmesi bulunan ancak en az onun kadar ailesinin de yeniden Türkiye’ye dönmek istemesi sonrası rotayı Siyah-Beyazlılar’a çeviren Marcelo, transferi konusunda elinden geleni yapıyor. </p>
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Lyon’la 1 yıllık sözleşmesi bulunan ancak en az onun kadar ailesinin de yeniden Türkiye’ye dönmek istemesi sonrası rotayı Siyah-Beyazlılar’a çeviren Marcelo, transferi konusunda elinden geleni yapıyor. 

<p>Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, tekrar takıma kazandırmak istediği, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da savunmanın liderliğini ona bırakmak istediği 33 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Juventus’u eledikleri rövanş maçından önce kulübüyle görüştüğü ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini bizzat Fransızlar’a ilettiği belirtildi.</p>
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Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, tekrar takıma kazandırmak istediği, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da savunmanın liderliğini ona bırakmak istediği 33 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Juventus’u eledikleri rövanş maçından önce kulübüyle görüştüğü ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini bizzat Fransızlar’a ilettiği belirtildi.

<p><b>PAZARLIKLAR DA SIKLAŞACAK</b><br></p><p><br></p><p>Ayrılık konusunda Lyon’dan gerekli kolaylığın sağlanmasını talep eden Marcelo’nun, bu hafta içerisinde ise Beşiktaş’la transfer görüşmelerini yürüten menajeriyle konuşacağı öğrenildi. </p>
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PAZARLIKLAR DA SIKLAŞACAK


Ayrılık konusunda Lyon’dan gerekli kolaylığın sağlanmasını talep eden Marcelo’nun, bu hafta içerisinde ise Beşiktaş’la transfer görüşmelerini yürüten menajeriyle konuşacağı öğrenildi. 

<p>Kara Kartal’ın, kendisine vereceği sözleri tutmasını isteyen ve kulübün tekrar başarılı dönemlerine kısa sürede geri döneceğine yürekten inanan <b>Brezilyalı savunmacı, para konusunda da sıkıntı çıkarmayacak.</b></p>
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Kara Kartal’ın, kendisine vereceği sözleri tutmasını isteyen ve kulübün tekrar başarılı dönemlerine kısa sürede geri döneceğine yürekten inanan Brezilyalı savunmacı, para konusunda da sıkıntı çıkarmayacak.

<p>Kısa süre içerisinde de Beşiktaş’ın, Lyon’la yaptığı pazarlıkları sıklaştırması bekleniyor. </p>
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Kısa süre içerisinde de Beşiktaş’ın, Lyon’la yaptığı pazarlıkları sıklaştırması bekleniyor. 

<p>Marcelo’nun da alacaklarına karşılık bonservisini eline alarak, eski yuvasına dönmek konusunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Marcelo’nun da alacaklarına karşılık bonservisini eline alarak, eski yuvasına dönmek konusunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.


Fanatik

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