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Balotelli düğünde döktürdü! Çiftetelli şov...

Balotelli düğünde döktürdü! Çiftetelli şov...
29 Eylül 2021 Çarşamba

Yeşil sahalarda attığı gollerle Adana Demirspor'a katkı sağlayan dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, hünerlerini bu kez dans pistinde gösterdi.

<p><b>Adana Demirspor</b>'un İtalyan forveti <b>Mario Balotelli,</b> kulübün sportif direktörü <b>Gökhan Göktürk</b>'ün düğününde dakikalarca çiftetelli oynadı. </p>
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Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde dakikalarca çiftetelli oynadı.

<p>Yıldız oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.</p>
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Yıldız oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

<p>Süper Lig'e çıktıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da sportif direktör <b>Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş</b> ile kentteki bir otelde dünya evine girdi.</p>
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Süper Lig'e çıktıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da sportif direktör Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile kentteki bir otelde dünya evine girdi.

<p>Düğün boyunca futbolcular şarkılar eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken özellikle Mario Balotelli'nin çiftetelli oynaması görenleri gülümsetti. </p>
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Düğün boyunca futbolcular şarkılar eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken özellikle Mario Balotelli'nin çiftetelli oynaması görenleri gülümsetti.

<p>İtalyan forvetin pistte oynadığı anların görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.</p>
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İtalyan forvetin pistte oynadığı anların görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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