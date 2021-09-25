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'BENİM PARAYLA PULLA HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMAZ'







Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da kenarda oturan futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum. Şu bilinsin ki benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmaz. Ben bu sporu, futbolu çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir.'