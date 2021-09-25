Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle olay yarayan Mario Balotelli, TV 100'e açıklamalarda bulundu. İşte Mario Balotelli'nin açıklamaları...
'BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA HİÇBİR SIKINTIM YOK'
'Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. Benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok.'
'BEŞİKTAŞ TARAFTARI BANA HER ZAMAN KUCAK AÇTI'
'Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım.'
'BANA O VİDEOYU BİR FUTBOLCU ARKADAŞIM İZLETTİ'
'Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce, ismini vermek istemedigim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın'ın bana 'Beyni yok' dedigini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim?' Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim.'
'BENİM PARAYLA PULLA HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMAZ'
Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da kenarda oturan futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum. Şu bilinsin ki benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmaz. Ben bu sporu, futbolu çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir.'
'BEN HERKESİ ÇOK SEVİYORUM'
'İtalya Milli Takımı ile şampiyon olduğumda aldığım bütün primi İtalya'daki sokak çocuklarına bağışladım. Ben çocukları çok seviyorum. Ben gençleri çok seviyorum. Benim için millet, din, dil, ırk hiç fark etmiyor. Ben herkesi çok seviyorum.'
'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM'
'Ayrıca önümüzdeki hafta için devlete bağlı olan kimsesizler yurdundan bir randevu istedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olumlu bir sekilde karşılık verip teşekkür etti. Orada bulunan çocuklara yardımda bulunacağım. Onlara forma, futbol ayakkabısı, spor ayakkabı, kırtasıye malzemeleri, eşofman takımı, şortlar alacağım. Ne varsa, ne eksikleri varsa hepsini tek başıma karşılama kararı aldım. Bana bu fırsatı verdiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.'