10 / 17



'Bu maksatla TCG Anadolu ailesi olarak tüm personelimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ailenizle yapacağınız görüşmelerde benim de selamımı iletmenizi özellikle rica ediyorum. Daha nice bayramları sevdiklerinizle sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.'