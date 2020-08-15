Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Koronavirüs önlemleri sebebiyle tek maç usulüne göre ve Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiye imza attı.
Maça 4. dakikada Thomas Müller'in golüyle öne geçerek başlayan Bayern Münih, 7. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği gördü.
Barcelona'nın kabusu bu golün ardından daha şiddetlendi ve 21. dakikada Perisic, 27. dakikada Gnabry ve 31. dakikada yine Thomas Müller'in golleriyle ilk yarı 4-1'lik Bayern üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya Griezmann değişikliği ile başlayan Barcelona aradığı golü 57. dakikada Suarez ile bulsa da 63. dakikada Kimmich'in golü ile farkı yeniden 3'e çıktı.
Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Lewandowski skoru 6-2'ye getirerek farkı daha da açtı.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan eski Barcelonalı Coutinho 85 ve 89. dakikalarda attığı golelrle skoru 8-2'ye getirdi ve maç sona erdi.
Bu sonucun ardından Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.
Barcelona, tarihinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında kalesinde 4 gol gördü.
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Leo Messi, 2009'da Arjantin ile Bolivya'ya 6-1 mağlup olduğu maçtan sonra kariyerinin en farklı yenilgisini aldı.
Barcelona'yı 8-2 yenen Bayern'in hocası Hansi Flick, 7-1'lik Brezilya - Almanya maçında Löw'ün yardımcısıydı.
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