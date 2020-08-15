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Diğer bir Katalan gazetesi Sport da, 'Tarihi aşağılama' ifadesini manşetten vererek, 'Komik duruma düşen Barcelona, Avrupa'da tarihindeki en büyük mağlubiyeti aldı ve üzüntü verici bir şekilde 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız kapattı.' ifadelerini kullandı.