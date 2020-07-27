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ŞAMPİYON, KUPASINI NİHAT ÖZDEMİR'DEN ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen organizasyonu protokol tribününden takip etti. Kutlamalar, kulüp çalışanlarının sahneye davet edilmesi ile devam etti. Daha sonra idare kadro, sonrasında ise turuncu-lacivertli futbolcular saha içerisinde yer alan dev platforma tek tek isimleri anons edilerek çıktı.