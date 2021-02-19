Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımına karşı Gaziantep maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.
Avcı, Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme, Marlon Rodrigues'in yokluğunda genç oyunculara şans verdi. Uğurcan'ın yerine kalede Kağan Moradaoğlu'na eldivenleri teslim eden Avcı, defansın solunda Faruk Can Genç'e, orta sahada ise Yunus Mallı'ya forma verdi.
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda Trabzonspor'un kalesini koruyan 2003 doğumlu oyuncu Kağan Moradaoğlu ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı. Böylelikle ligin en genç oyuncuları arasına giren Kağan lig tarihinde Trabzonspor'un kalesine geçen en genç futbolcu oldu.
DENİZ TÜRÜÇ ŞOKU
Mücadelenin 30. dakikasında Deniz Türüç sakatlık geçirdi. Kenara gelen Deniz Türüç oyuna dahil oldu ve kendini yere bıraktı.
KENARDA İĞNE OLDU
Tekrar kenara gelen Deniz Türüç kenarda tedavi gördü. Ağrı kesici iğne yapılan Deniz tekrar oyuna girerek kendini denedi
Sedye ile çıktı
Oyuna girmekte direnen Deniz Türüç 38. dakikaya kadar dayanabildi. Daha fazla dayanamayan Deniz Türüç kenara değişiklik işareti yaptı. Sedye ile kenara gelen Deniz'in yerine Gulbrandsen oyuna dahil oldu.
Eski hakemlerden Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Maçın hakemi Halil Umut Meler'in doğru tercih olduğunu belirten Çoban, Meler'i çok zorlayacak bir pozisyon olmadığını vurguladı.
Deniz Çoban'ın beIN Sports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:
'PENALTI YOK'
'Trabzonsporlu Vitor Hugo'nun müdahalesi topa. Penaltıyı gerektirecek bir durum yok.'
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR.
'BU DİZ BÖYLE GİTMEZ'
'Vitor Hugo yükseğe çıkıyor ve rakibine bir hamlesi var ama biraz kontrolsüz davranıyor. Hugo'nun ayağı Deniz'in hassas bölgesine temas ediyor. Sol ayağını dizden kırarak rakibine doğru götürüyor. Bu diz böyle gitmez. Açmaması lazım çünkü hassas yeri.'
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR.
'FAUL VE SARI KART ÇIKMASI LAZIM'
'Bence faul ve sarı kart çıkması lazım. Benim fikrim; bu şekilde yükseldiği zaman rakibini kollaması lazım. Ben bu pozisyonun kontrolsüz hareket olduğunu düşünüyorum. İstese bu topa vurduktan sonra rakibine o hamleyi yapmaz. Talihsizlik değil, diziyle bilerek temas ettiğini düşünüyorum. Pozisyon Trabzonspor ceza sahasında olsa penaltı verilir.'