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GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR.

'FAUL VE SARI KART ÇIKMASI LAZIM'

'Bence faul ve sarı kart çıkması lazım. Benim fikrim; bu şekilde yükseldiği zaman rakibini kollaması lazım. Ben bu pozisyonun kontrolsüz hareket olduğunu düşünüyorum. İstese bu topa vurduktan sonra rakibine o hamleyi yapmaz. Talihsizlik değil, diziyle bilerek temas ettiğini düşünüyorum. Pozisyon Trabzonspor ceza sahasında olsa penaltı verilir.'