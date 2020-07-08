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Başakşehir'de tansiyon yükseldi! Gol sonrası gerginlik çıktı

Başakşehir'de tansiyon yükseldi! Gol sonrası gerginlik çıktı
08 Temmuz 2020 Çarşamba

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir evinde Denizlispor'u ağırladı.</p>
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir evinde Denizlispor'u ağırladı.

<p>Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanmayı başardı. </p>
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Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanmayı başardı. 

<p>Başakşehir'in golleri Crivelli ve Visca'dan gekdi.</p>
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Başakşehir'in golleri Crivelli ve Visca'dan gekdi.

<p>Crivelli’nin attığı golden kısa bir süre sonra protokol tribününde iki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi.</p>
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Crivelli’nin attığı golden kısa bir süre sonra protokol tribününde iki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi.

<p>Medipol Başakşehir- Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gergin dakikalar yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında Enzo Crivelli’nin Başakşehir’i 1-0 öne geçiren golü kaydetmesinin ardından protokol tribünü de birbirine girdi.</p>
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Medipol Başakşehir- Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gergin dakikalar yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında Enzo Crivelli’nin Başakşehir’i 1-0 öne geçiren golü kaydetmesinin ardından protokol tribünü de birbirine girdi.

<p>İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.</p>
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İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.

<p>İşte o anlar...</p>
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İşte o anlar...

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