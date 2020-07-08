Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir evinde Denizlispor'u ağırladı.
Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanmayı başardı.
Başakşehir'in golleri Crivelli ve Visca'dan gekdi.
Crivelli’nin attığı golden kısa bir süre sonra protokol tribününde iki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi.
Medipol Başakşehir- Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gergin dakikalar yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında Enzo Crivelli’nin Başakşehir’i 1-0 öne geçiren golü kaydetmesinin ardından protokol tribünü de birbirine girdi.
İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.
İşte o anlar...