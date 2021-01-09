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Oğulcan Rize'de oynarken de ışık veriyordu zaman zaman. 24 yaşında bir oyuncu, full kadrolu takımda oynamıyordu. Eksikler sonrası şans buldu. Bu şansları oyuncular nadir bulurlar. Bakarsın, çok yetenekli dersin, 5 sene sonra da orada kalır bazı oyuncular, Oğulcan öyle değil. Geleceği iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben o kadar ışık görmüyordum, her hafta kat ettiğini gördüm.