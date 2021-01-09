Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettiği mücadele sonrasında NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray böyle istedi, Gençlerbirliği böyle istedi, hakem böyle istedi. Galatasaray iyi oynayıp, her oyuncumu göreyim istedi, bu oldu. 6-0'ı hayal ediyor muydu, hayır ama oyunun gidişatında hoca 10-0'lık rekoru kırar mıyım hesabı yaparken, takımın rölantiye döndüğünü görünce diğer oyuncuları soktu.
Galatasaray, 2 maçı kaybetmişim, morallenip, gol sayımı arttırayım, gol yemeyeyim diye düşündü. En erken gol atan ünvanını kazandı. Gençlerbirliği için bir şey söylemeyeceğim, saygısızlık addetmesinler.
Ben rakip kötüydü diye giden biri olmamama rağmen, Fatih hoca Mustafa Kaplan'a 'Böyle oynasın' deseydi, ancak Gençlerbirliği böyle oynardı.
Diagne çıkarken kapris yaptı, yakalamışken birkaç tane sıkıştırayım diye düşünüyordu. Diagne penaltıyı atmak ister, gol krallığına gidiyor. Sen bana 0-0'ken penaltı attırıyorsun, 5-0 iken attırmıyorsun.
Diagne için bu paraları ben bir kere vermezdim. Geçenlerde hoca kadroya almadı, kime ceza verdi? Galatasaray'a. Galatasaray santrforsuz kaldı. Falcao'nun da dönüşü kötü oldu, Diagne'ye kalındı. Hoca ile Arda arasındaki sevimsiz durum bir el öpmeyle gitti. Bu 2 sene önce bitseydi, Arda daha faydalı olurdu.
Gençlerbirliği'nin kalecisi bu ligin kalecisi değil. Maçın üzerinden çok teknik yorum yapmak mümkün değil. Emre Taşdemir çok iyi oynadı, çok beğendim.
Halis Özkahya'nın yağmur nedeniyle herhalde gözüne su geliyordu. Oğulcan'ın pozisyonu faul de değil, ofsayt da değil, elle oynama da yok. Halis Özkahya büyük maçlara gelmeye başladı. Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın, 'VAR niye var, bekle' dedi. Hakem Halis Özkahya'ydı. Halis hoca gibi hocalar VAR'a gitmeyi çok sevmezler, VAR'sız yönetmek isterler.
Penaltıda Türkiye'de herkes penaltı verir. Ben saha içinde de veririm, VAR'dan çağırsa da veririm. Ben de dokunmadığını görüyorum ama oyuncu uçamaz, nereye gitsin? Kontrolsüz müdahale.
Oğulcan Rize'de oynarken de ışık veriyordu zaman zaman. 24 yaşında bir oyuncu, full kadrolu takımda oynamıyordu. Eksikler sonrası şans buldu. Bu şansları oyuncular nadir bulurlar. Bakarsın, çok yetenekli dersin, 5 sene sonra da orada kalır bazı oyuncular, Oğulcan öyle değil. Geleceği iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben o kadar ışık görmüyordum, her hafta kat ettiğini gördüm.
ONYEKURU OLSA, 9-0 BİTERDİ
Bugün Onyekuru olsa, 9-0 biterdi. Onyekuru'yu ben banko alırım. Trezeguet yetenek olarak Onyekuru'dan daha iyi, inceci. Kapalı savunmayı çözebilir. Hoca için de kolay değil, bu oyunculardan verim aldı. Geniş kadrolu rakipleri var. Gözüken tabloda, Emre Kılınç ve Emre Akbaba'dan sert maçlarda beklenti var.
Taylan'ın topla koordinasyonunu çok beğeniyorum, tık tık! Taylan sert değil, kartlık faul yapıyor ama her yerde kullanabilirsiniz. Fatih hoca, yavaş yavaş yerliye dönüş yapıyor. Kulüplerin daha vefalı, daha hoşgörülü oyunculara ihtiyacı var.
'BAŞAKŞEHİR'DEN ALAMAZSINIZ'
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, istediğimiz oyuncuyu alırız der, bir tek Başakşehir'den istediğiniz oyuncuyu alamazsınız. Oyuncu isteyebilir, Başakşehir istemezse sen 5 de versen, 10 da versen alamazsın. Bugün Diagne'ye 10 milyon euro verseler, yanında bonus verirler, Fenerbahçe'ye 8 milyon euro verseler, yanında bonus oyuncu verir. Ozan için de öyle. Başakşehir istemediği şekilde İrfan Can ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye gider. Ben İrfan Can'ın Galatasaray'da oynamasını isterim.
Hoca atlet, vuruş yapan oyuncu istiyor. İrfan Can gibi iki tarafı da oynamayı bilen, yetenekli bir oyuncudan bahsediyor. Takasla alınır mı, alınmaz mı, bilmiyorum. Fatih Terim Visca ve İrfan Can'ı istediğini söylüyor. Başakşehir, Diagne ile takası kabul etmez. Fatih hoca, Diagne'nin yanında bir oyuncu daha verir kabul etseler. Diagne ile Emre Kılınç'ı, İrfan Can için verir Fatih hoca.
Visca, İrfan Can, bonservisle alması zor oyuncular. Bu iki oyuncuyu istedikleri açıkça söylendi. Fatih Terim'in yönetime sözlerini beğenmedim. Yönetim ne yapsın, Diagne'yi aldı, yönetimin de ekonomik bir hesabı vardır. Her antrenör Visca ile İrfan Can'ı ister.