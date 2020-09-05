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  • Başakşehir'den Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Anlaşma sağlandı

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Anlaşma sağlandı

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Anlaşma sağlandı
05 Eylül 2020 Cumartesi

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir transferde iddialı isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. İşte prensipte anlaştığı yıldız isim...

<p>Başakşehir, transferde bombayı patlattı!</p>
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Başakşehir, transferde bombayı patlattı!

<p>Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Serie A takımlarından Lazio'nun stoperi Bastos'u kadrosuna kattı.</p>
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Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Serie A takımlarından Lazio'nun stoperi Bastos'u kadrosuna kattı.

<p>Angolalı stoper ile Fenerbahçe'nin de ciddi bir ilgisi vardı. Hatta Fenerbahçe, Muriqi'yi transfer etmek isteyen Lazio'dan takas yoluyla Bastos'u talep etmişti.</p>
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Angolalı stoper ile Fenerbahçe'nin de ciddi bir ilgisi vardı. Hatta Fenerbahçe, Muriqi'yi transfer etmek isteyen Lazio'dan takas yoluyla Bastos'u talep etmişti.

<b>3 YILLIK ANLAŞMA </b>
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3 YILLIK ANLAŞMA 

<p class='>İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Başakşehir'in Bastos transferini bitirdiğini ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.<br></p>
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<p>Başakşehir, böylece Bastos transferinde Fenerbahçe'ye çalım atarak Şampiyonlar Ligi öncesinde savunma hattını güçlendirmiş oldu.<br></p>
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Başakşehir, böylece Bastos transferinde Fenerbahçe'ye çalım atarak Şampiyonlar Ligi öncesinde savunma hattını güçlendirmiş oldu.

<p><b>VEDAT TAKASINDA İSMİ GEÇİYORDU </b><br></p>
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VEDAT TAKASINDA İSMİ GEÇİYORDU 

<p>Sarı lacivertli ekip, Muriqi transferi için Lazio ile yapılan görüşmelerde Bastos'u da istemiş ancak takasın gerçekleşmemesi nedeniyle Muriqi'nin ücretini arttırmıştı.<br></p>
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Sarı lacivertli ekip, Muriqi transferi için Lazio ile yapılan görüşmelerde Bastos'u da istemiş ancak takasın gerçekleşmemesi nedeniyle Muriqi'nin ücretini arttırmıştı.

<p>İtalyan basını, Lazio ve Fenerbahçe'nin önce 17 milyon euro + Bastos konusunda anlaştığını duyurmuştu.<br></p>
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İtalyan basını, Lazio ve Fenerbahçe'nin önce 17 milyon euro + Bastos konusunda anlaştığını duyurmuştu.

<p><b>TAKAS İPTAL, ÜCRET ARTTI </b><br></p>
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TAKAS İPTAL, ÜCRET ARTTI 

<p>Ancak Bastos transferinin suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis ücreti istemişti.<br></p>
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Ancak Bastos transferinin suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis ücreti istemişti.

<p>Muriqi'ye Lazio'nun ardından Fiorentina'nın da dahil olmasıyla birlikte sarı lacivertli ekip Kosovalı golcü için talebini 22 milyon euroya kadar çıkartmıştı. <br></p>
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Muriqi'ye Lazio'nun ardından Fiorentina'nın da dahil olmasıyla birlikte sarı lacivertli ekip Kosovalı golcü için talebini 22 milyon euroya kadar çıkartmıştı. 

<p><b>TAKAS İPTAL, ÜCRET ARTTI </b></p><p><br></p>
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TAKAS İPTAL, ÜCRET ARTTI


<p>Ancak Bastos transferinin suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis ücreti istemişti.<br></p>
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Ancak Bastos transferinin suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis ücreti istemişti.

<p>28 yaşındaki Angolalı stoper, geçen sene Lazio'da 22 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist üretmişti.</p>
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28 yaşındaki Angolalı stoper, geçen sene Lazio'da 22 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist üretmişti.

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