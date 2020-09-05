Başakşehir, transferde bombayı patlattı!
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Serie A takımlarından Lazio'nun stoperi Bastos'u kadrosuna kattı.
Angolalı stoper ile Fenerbahçe'nin de ciddi bir ilgisi vardı. Hatta Fenerbahçe, Muriqi'yi transfer etmek isteyen Lazio'dan takas yoluyla Bastos'u talep etmişti.
Başakşehir, böylece Bastos transferinde Fenerbahçe'ye çalım atarak Şampiyonlar Ligi öncesinde savunma hattını güçlendirmiş oldu.
VEDAT TAKASINDA İSMİ GEÇİYORDU
Sarı lacivertli ekip, Muriqi transferi için Lazio ile yapılan görüşmelerde Bastos'u da istemiş ancak takasın gerçekleşmemesi nedeniyle Muriqi'nin ücretini arttırmıştı.
İtalyan basını, Lazio ve Fenerbahçe'nin önce 17 milyon euro + Bastos konusunda anlaştığını duyurmuştu.
TAKAS İPTAL, ÜCRET ARTTI
Ancak Bastos transferinin suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis ücreti istemişti.
Muriqi'ye Lazio'nun ardından Fiorentina'nın da dahil olmasıyla birlikte sarı lacivertli ekip Kosovalı golcü için talebini 22 milyon euroya kadar çıkartmıştı.
TAKAS İPTAL, ÜCRET ARTTI
Ancak Bastos transferinin suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis ücreti istemişti.
28 yaşındaki Angolalı stoper, geçen sene Lazio'da 22 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist üretmişti.