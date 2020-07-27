Süper Lig’de 2019-20 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Başakşehir transferde flaş isimlere yönelecek. Gündemdeki isim Onyekuru.
Sabah gazetesinin haberine Başakşehir, transferde önceliği Henry Onyekuru’ya verecek.
Sözleşmesi biten Eljero Elia ile yolları ayıracak olan İstanbul ekibi, onun boşluğunu Nijeryalı yıldızla doldurmayı hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadroyla yer almak isteyen Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk’un da Onyekuru ismine sıcak baktığı bildirildi.
Turuncu lacivertli ekip, genç yıldızın transferi için yakın zamanda Monaco ile pazarlıklara başlayacak.
Başakşehir sezonun ilk kısmında sol kanatta Elia ve Gulbrandsen’den yararlanmıştı.
Ancak ikinci yarıyla birlikte Enzo Crivelli sol kanada geçti.
Başakşehir’in Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım’la da anlaştığı iddia ediliyor.
İstanbul ekibi dün düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuşmuştu.