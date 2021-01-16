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İstanbul'daki kar yağışı Başakşehir - Sivasspor maçını böyle etkiledi

İstanbul'daki kar yağışı Başakşehir - Sivasspor maçını böyle etkiledi
16 Ocak 2021 Cumartesi

İstanbul'da başlayan kar yağışı Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçında zor anların yaşanmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle saha çizgileri kaybolurken, maçın hakemi Alper Ulusoy sık sık çizgilerin yeniden çizilmesi için oyunu durdurdu.

Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
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Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

<p>Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklikle sahada yer aldı.</p>
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Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklikle sahada yer aldı.

<p>Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Edin Visca ve Nacer Cadhli ile yedek kulübesine çekilen Fredrik Gulbrandsen'in yerine Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Demba Ba ilk 11'de görev yaptı.</p>
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Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Edin Visca ve Nacer Cadhli ile yedek kulübesine çekilen Fredrik Gulbrandsen'in yerine Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Demba Ba ilk 11'de görev yaptı.

<p>Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Mert Günok ve Junior Caiçara da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.</p>
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Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Mert Günok ve Junior Caiçara da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

<p>Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.</p>
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Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

<p><b>AHMET OĞUZ KADRODA</b><br></p><p><br></p><p>Demir Grup Sivasspor'un Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, konuk ekibin maç kadrosunda ilk kez yer aldı.</p>
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AHMET OĞUZ KADRODA


Demir Grup Sivasspor'un Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, konuk ekibin maç kadrosunda ilk kez yer aldı.

<p>Yedekler arasında yer alan Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bekledi.</p>
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Yedekler arasında yer alan Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bekledi.

<p><b>İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI</b><br></p><p><br></p><p>Mücadeleden önce Başakşehir'de kar yağışı şiddetini arttırdı.</p>
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI


Mücadeleden önce Başakşehir'de kar yağışı şiddetini arttırdı.

<p>Karşılaşmanın 4. dakikasında hakem Alper Ulusoy, maç topunun değişmesini istedi. Bu dakikadan sonra oyun turuncu topla devam etti.</p>
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Karşılaşmanın 4. dakikasında hakem Alper Ulusoy, maç topunun değişmesini istedi. Bu dakikadan sonra oyun turuncu topla devam etti.

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