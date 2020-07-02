Bu sezonu puan sıralamasında bitirebileceği en iyi yerde sonlandırmaya çalışan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı.
Yabancı sayısında indirim olmasını bekleyen ve bu yüzden daha çok yerli isimleri düşünen sarı-lacivertlilerin bir diğer kıstası da millilik.
Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde milli takımda da forma giyme yeteneğine sahıp isimlere gözünü dikmiş durumda.
Fransa'da Le Havre forması giyen Umut Meraş Fenerbahçe'nin sol bek transferi için düşündüğü isim.
Hasan Ali Kaldırım'la sezon sonu yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yerli takviye ile sol beke 2 transfer gerçekleştirmeyi düşünüyor.
Sol bek olan futbolcu için de bonservis pazarlıkları yapılıp, uygun bir fiyata kadroya katılması için çalışılıyor.
Umut Meraş Fenerbahçe'den gelecek transfere sıcak bakıyor.
KAAN AYHAN...
Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'da forma giyen milli yıldız takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Türkiye'de forma giymenin hep hayalini kurduğunu söyeleyen Kaan Ayhan Fenerbahçe'ye transferi konusunda negatif değil.
Bir alt ligde oynamaya sıcak bakmayan Kaan Ayhan Avrupa'da kariyerini sürdürmek istese de Fenerbahçe transferde ısrarcı.
Kanarya'nın hedefi Almanya'da Düsseldorf ile küme düşen ve 6 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Kaan Ayhan...
Kaan Ayhan için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği öğrenildi.
Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan'ın hem stoperde oynaması, hem de sağ bek ve diğer mevkilerde görev alabilmesi açısından transferde ısrarcı.