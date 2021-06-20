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Başkan Çebi ile görüştü! İşte Sergen Yalçın'ın talepleri

Başkan Çebi ile görüştü! İşte Sergen Yalçın'ın talepleri
20 Haziran 2021 Pazar

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

<p>Şampiyon Beşiktaş'ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve dün gerçekleşti.</p>
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Şampiyon Beşiktaş'ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve dün gerçekleşti.

<p>Vodafone Park'ta bir araya gelen Başkan Çebi ile Yalçın'ın yeni imzalanacak sözleşmenin yanı sıra transfer ve kadro planlamasını tüm detaylarıyla masaya yatırdıkları belirlendi.</p>
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Vodafone Park'ta bir araya gelen Başkan Çebi ile Yalçın'ın yeni imzalanacak sözleşmenin yanı sıra transfer ve kadro planlamasını tüm detaylarıyla masaya yatırdıkları belirlendi.

<p>Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme'de yaptığı ikili görüşmelerde yeni sözleşmenin bir senelik olmasını talep etmişti. <br></p>
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Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme'de yaptığı ikili görüşmelerde yeni sözleşmenin bir senelik olmasını talep etmişti.

Yalçın dün Başkan Çebi ile yaptığı toplantıda da <b>kontratının bir yıllık olmasını istedi. </b>Bu talep Çebi tarafından kabul edildi.
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Yalçın dün Başkan Çebi ile yaptığı toplantıda da kontratının bir yıllık olmasını istedi. Bu talep Çebi tarafından kabul edildi.

<p>Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'ın yıllık ücret konusunda da anlaşmaya çok yakın oldukları öğrenildi.</p>
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Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'ın yıllık ücret konusunda da anlaşmaya çok yakın oldukları öğrenildi.

<p>Sergen Yalçın, transfer ve kadro planlamasına yönelik taleplerini de tek tek bildirdi. Kiralık sözleşmeleri biten <b>Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in mutlaka kadroda tutulmasını talep eden siyah-beyazlı hocanın sekiz yeni oyuncu istediği</b> ifade edildi.</p>
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Sergen Yalçın, transfer ve kadro planlamasına yönelik taleplerini de tek tek bildirdi. Kiralık sözleşmeleri biten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in mutlaka kadroda tutulmasını talep eden siyah-beyazlı hocanın sekiz yeni oyuncu istediği ifade edildi.

<p>Takımdan ayrılan Aboubakar, Cenk Tosun, Montero, Dorukhan ve Mensah'ın yerlerini doldurmak zorunda olduklarını bildiren <b>Sergen Yalçın önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacaklarını belirterek güçlü bir kadro istedi.</b></p>
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Takımdan ayrılan Aboubakar, Cenk Tosun, Montero, Dorukhan ve Mensah'ın yerlerini doldurmak zorunda olduklarını bildiren Sergen Yalçın önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacaklarını belirterek güçlü bir kadro istedi.

<p><b>Bir stoper, üç orta saha, iki golcüyle</b> kadroyu takviye etmeleri gerektiğini aktaran<b> Yalçın'ın ayrıca iki oyuncu daha istediği aktarıldı.</b></p>
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Bir stoper, üç orta saha, iki golcüyle kadroyu takviye etmeleri gerektiğini aktaran Yalçın'ın ayrıca iki oyuncu daha istediği aktarıldı.

<p>Başkan Ahmet Nur Çebi, mali tablonun elverdiği ölçüde tüm transferleri yapmaya çalışacaklarını dile getirdi. Çebi'nin yönetim kurulu ile yapacağı görüşmeden sonra Sergen Yalçın'a 1 yıllık sözleşme imzalatması bekleniyor.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Başkan Ahmet Nur Çebi, mali tablonun elverdiği ölçüde tüm transferleri yapmaya çalışacaklarını dile getirdi. Çebi'nin yönetim kurulu ile yapacağı görüşmeden sonra Sergen Yalçın'a 1 yıllık sözleşme imzalatması bekleniyor.


Milliyet

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