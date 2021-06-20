Şampiyon Beşiktaş'ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve dün gerçekleşti.
Vodafone Park'ta bir araya gelen Başkan Çebi ile Yalçın'ın yeni imzalanacak sözleşmenin yanı sıra transfer ve kadro planlamasını tüm detaylarıyla masaya yatırdıkları belirlendi.
Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme'de yaptığı ikili görüşmelerde yeni sözleşmenin bir senelik olmasını talep etmişti.
Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'ın yıllık ücret konusunda da anlaşmaya çok yakın oldukları öğrenildi.
Sergen Yalçın, transfer ve kadro planlamasına yönelik taleplerini de tek tek bildirdi. Kiralık sözleşmeleri biten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in mutlaka kadroda tutulmasını talep eden siyah-beyazlı hocanın sekiz yeni oyuncu istediği ifade edildi.
Takımdan ayrılan Aboubakar, Cenk Tosun, Montero, Dorukhan ve Mensah'ın yerlerini doldurmak zorunda olduklarını bildiren Sergen Yalçın önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacaklarını belirterek güçlü bir kadro istedi.
Bir stoper, üç orta saha, iki golcüyle kadroyu takviye etmeleri gerektiğini aktaran Yalçın'ın ayrıca iki oyuncu daha istediği aktarıldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, mali tablonun elverdiği ölçüde tüm transferleri yapmaya çalışacaklarını dile getirdi. Çebi'nin yönetim kurulu ile yapacağı görüşmeden sonra Sergen Yalçın'a 1 yıllık sözleşme imzalatması bekleniyor.
Milliyet