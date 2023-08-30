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  • Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
30 Ağustos 2023 Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaferinin 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

<p>Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.</p>
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Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

<p>Ana bina girişinde düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.</p>
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Ana bina girişinde düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

<p>Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşları seslendirdiği tören, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.</p>
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşları seslendirdiği tören, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

<p>Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etti.</p>
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Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etti.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edenler arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilk kadın tuğamirali Gökçen Fırat da yer aldı.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edenler arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilk kadın tuğamirali Gökçen Fırat da yer aldı.

<p>Erdoğan, ilk kadın Tuğamiral Fırat ile bir süre sohbet etti.</p>
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Erdoğan, ilk kadın Tuğamiral Fırat ile bir süre sohbet etti.

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