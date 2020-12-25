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Başkan Erdoğan: Bununla beslenin Kovid'den kurtulun

Başkan Erdoğan: Bununla beslenin Kovid'den kurtulun
25 Aralık 2020 Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra esnafları ziyaret eden Erdoğan, halka tatlı dağıttı. Cevizli sucuk ve lokum dağıtan Erdoğan, 'bunu yiyin Kovid'den kurtulun' dedi.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.

<p>Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.</p>
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Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

<p>Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.</p>
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Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

<p>Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.</p>
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.

<p>Halka tatlı ikram ettiği sırada Erdoğan'ın 'bu çok çok faydalı, bunu yiyen Kovid'den kurtulur' sözleri dikkat çekti.</p>
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Halka tatlı ikram ettiği sırada Erdoğan'ın 'bu çok çok faydalı, bunu yiyen Kovid'den kurtulur' sözleri dikkat çekti.

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