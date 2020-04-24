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Başkan Erdoğan duyurmuştu: Geri sayım başladı

Başkan Erdoğan duyurmuştu: Geri sayım başladı
24 Nisan 2020 Cuma

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor.

<p>Binaların bir kısmının duvar ve çatıları yerleştirilirken, çok sayıda iş makinesi ve işçi çalışmalara aralıksız devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülendi. </p>
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Binaların bir kısmının duvar ve çatıları yerleştirilirken, çok sayıda iş makinesi ve işçi çalışmalara aralıksız devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülendi. 

<p>Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin bina iskeletleri yapıldı. </p>
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Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin bina iskeletleri yapıldı. 

<p>Bazı binaların duvarları ve çatısı yerleştirilmeye başlandı. </p>
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Bazı binaların duvarları ve çatısı yerleştirilmeye başlandı. 

<p>Öte yandan hastane çevresindeki yolların yapımına da tüm hızla devam ediliyor.</p>
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Öte yandan hastane çevresindeki yolların yapımına da tüm hızla devam ediliyor.

<p>İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, hastane inşaatı havadan fotoğraflandı.</p><p><br>(DHA)</p>
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İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, hastane inşaatı havadan fotoğraflandı.


(DHA)

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