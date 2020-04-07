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İSTANBUL'A İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, 'Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız.' diye konuştu.