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Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ve başladı

Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ve başladı
07 Nisan 2020 Salı

Başkan Erdoğan, İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe'de çalışmalar başladı.

<p>CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. <br></p>
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. 

<p>Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe’de çalışmalar başladı.</p>
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Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe’de çalışmalar başladı.

<p><b>İSTANBUL'A İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ</b></p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, 'Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız.' diye konuştu.</p>
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İSTANBUL'A İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, 'Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız.' diye konuştu.

<p>Sancaktepe’de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.</p>
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Sancaktepe’de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.

<p>İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor. (DHA)</p>
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İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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