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24 Ocak’ta meydana gelen depremden sonra yıkım çalışmalarının bittiğini ve yapım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Harita Mühendisi Hamdullah Kaya, “Mevcut yapı çalışmalarında burası 19 bina birde ticari alan olmak üzere 20 yapıdan oluşmaktadır. 4 blok olarak planlandı. Toplam taban alanı 18 bin metrekare civarında. 353 tane konut yapılacak burada. Burayı en kısa sürede tamamlayıp depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.