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Başkan Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret! Kaza sonrası ilk fotoğraf

Başkan Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret! Kaza sonrası ilk fotoğraf
4 Eylül 2023 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.

<p>Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.</p>
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Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

<p>Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.</p>
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Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.

<p>Çifte 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.</p>
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Çifte 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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