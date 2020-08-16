İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2020 Pazar / 26 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83

Başkan Erdoğan'ın Rize ziyaretinden dikkat çeken görüntüler

Başkan Erdoğan'ın Rize ziyaretinden dikkat çeken görüntüler
16 Ağustos 2020 Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayarak onlarla sohbet etti.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'deki programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.</p>
1
/
62

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'deki programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.

<p>Ayder Yaylası yolunda konvoyu durduran Başkan Erdoğan, yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşiyle sohbet edip haşlanmış mısır aldı. <br></p>
2
/
62

Ayder Yaylası yolunda konvoyu durduran Başkan Erdoğan, yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşiyle sohbet edip haşlanmış mısır aldı. 

<p>Başkan Erdoğan, satın aldığı mısırın ödemesini bizzat yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretinden kareler...</p>
3
/
62

Başkan Erdoğan, satın aldığı mısırın ödemesini bizzat yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretinden kareler...

<p><br></p>
4
/
62


5
/
62

6
/
62

7
/
62

8
/
62

9
/
62

10
/
62

11
/
62

12
/
62

13
/
62

14
/
62

15
/
62

16
/
62

17
/
62

18
/
62

19
/
62

20
/
62

21
/
62

22
/
62

23
/
62

24
/
62

25
/
62

26
/
62

27
/
62

28
/
62

29
/
62

30
/
62

31
/
62

32
/
62

33
/
62

34
/
62

35
/
62

36
/
62

37
/
62

38
/
62

39
/
62

40
/
62

41
/
62

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi. </p>
42
/
62

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlarken karşılaştığı bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakma sözü aldı. </p>
43
/
62

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlarken karşılaştığı bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakma sözü aldı. 

44
/
62

45
/
62

46
/
62

47
/
62

48
/
62

49
/
62

50
/
62

51
/
62

52
/
62

53
/
62

54
/
62

55
/
62

56
/
62

57
/
62

58
/
62

59
/
62

60
/
62

61
/
62

62
/
62

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.