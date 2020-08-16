Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'deki programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.
Ayder Yaylası yolunda konvoyu durduran Başkan Erdoğan, yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşiyle sohbet edip haşlanmış mısır aldı.
Başkan Erdoğan, satın aldığı mısırın ödemesini bizzat yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretinden kareler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlarken karşılaştığı bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakma sözü aldı.