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'BİR ÇALIŞTAY PLANLANIYOR'





'Kulüpler Birliği olarak eski hakemlerle, MHK Başkanlarıyla bir çalıştay planlanıyor. Umarım çıkan sonuçlar TFF tarafından da değerlendirilir ve bir sonraki sene hatasız olur. İnsanlar hata yapar diye bir söylem var, doğru ama doktorun biri karaciğer yerine böbrek aldığında kimse insandır demiyor, herkes yakasına yapışıyor. Bazı meslekler hata kaldırmaz, hassasiyet gerektirir.'