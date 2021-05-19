Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a takımın geleceği ve yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Çebi'nin açıklamaları:
'YABANCI SAYISIYLA İLGİLİ TALEBİMİZİ İLETTİK'
'Kulüpler Birliği olarak, bütün kulüplerin ortak birleştiği nokta, bir önceki sezonun devamı, yalnız eklenen 14+2 değil, 14 sayısının devamı için talebimizi federasyona ilettik. 15-20 gün evvel ilettik, herhalde değerlendireceklerdir.'
'GELECEK SEZONUN TAKIMINI KURMAK İÇİN YARIN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ'
'Öncelikle iyi bir takım kurmak için araştırmamız lazım, görüşmelere başlayacağız. Sezon bitti, hocalarımız dinlenecekler. Yarın sıfırdan önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak, eksikleri gidermek yolunda çalışacağız.'
'HOCAMIZI GETİREN BİZİZ, BİZDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'
'Hocamızı buraya gelmesi için çağıran ve bu talebi yapan, bu kontratı imzalayan bizim yönetimimiz, bizde değişen bir şey yok. O gün yaptığımızın doğru olduğu tescil edilmiştir. Gönlümüzden ve kafamızdan geçenleri söyledik, değişiklik yok. Hoca bizim için güzel şeyler yapmıştır, umarım sağlıklı, sıhhatli, önümüzdeki yıllarda birlikte oluruz.'
'DORUKHAN EURO 2020'DEN DÖNÜNCE ORTAK BİR KARAR VERİRİZ'
'Dorukhan gitsin biraz Avrupa'da top oynasın EURO 2020'de, bakalım gönlü bizi çekecek mi? Önce Milli Takım'da hizmet etsin, döndüğünde ortak bir karar veririz.'
'GHEZZAL, GOMEZ VE TALISCA GİBİ OLMAYACAK'
'İnşallah Ghezzal, Gomez ve Talisca gibi olmayacak. Bütün arzumuz bizimle devam etmesi yönünde.'
'VAR'DAN CANI YANMAMIŞ KULÜP YOK'
'VAR benim başından beri desteklediğim bir uygulamaydı ama maalesefe tedirginlikler başladı. VAR'ın tekniğinde, kendisinde, hakemlerde, yan hakemlerde, dördüncü hakemlerde eleştiri var. Hepsiyle ilgili canı yanmamış bir kulüp yok. Masaya bu konuyu yatırarak dibinden çözmek lazım.'
'BİR ÇALIŞTAY PLANLANIYOR'
'Kulüpler Birliği olarak eski hakemlerle, MHK Başkanlarıyla bir çalıştay planlanıyor. Umarım çıkan sonuçlar TFF tarafından da değerlendirilir ve bir sonraki sene hatasız olur. İnsanlar hata yapar diye bir söylem var, doğru ama doktorun biri karaciğer yerine böbrek aldığında kimse insandır demiyor, herkes yakasına yapışıyor. Bazı meslekler hata kaldırmaz, hassasiyet gerektirir.'
'ATEŞİ 'BIRAKMAM SENİ' KAMPANYASIYLA YAKTIK'
'Çok zorluk içinde alınmış iki kupa. Hem pandemi hem ekonomi, zorlu bir süreçti. Bu süreçte, kafamı yastığa koyduğumda 'Bırakmam Seni' kampanyası aklıma geldi. Biz aslında ateşi o gün yakmışız.'
'İKİ TERTEMİZ KUPA'
'Her şey çok güzel. Keyif alıyoruz. Bu iki tertemiz kupayı, camiamıza hediye ediyoruz. Ben her zaman inananlardandım. İnancımda değişiklik yoktu, tedirginliğim 'oyuncularımız tedirgin oldu mu' konusundaydı. Çocuklar da beni toplamaya çalıştılar. Karşılıklı oldu.'
'KALBİ KIRILANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'
'Çok üzüldüğüm taraflar oldu. Söylediklerimizin cımbızlanarak başka yerlere çekilmesiyle karşılaştık. Çok net şeyler söyledik, konuşmalarımızın başında camiaları öven şeyler o kısma alınmadı. Bunlar beni çok üzdü. Kasıtlı bir kırıcı ifadem olmaz. Anlamadan yaptıysak da özür dileriz. Kalbi kırılanlardan özür diliyorum.'
'ELİMİZDE ALTERNATİFLER VAR'
'Fiyatı yüksek bir takım düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek fiyat, iyi takım demek değil. Elimizde alternatiflerimiz var ve onlarla görüşmelere başlayacağız.'