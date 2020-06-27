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Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci ile adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette, kadroda yer almadı. Bu iki oyuncunun yanı sıra, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine çekildi.