Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci ile adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette, kadroda yer almadı. Bu iki oyuncunun yanı sıra, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine çekildi.
Fenerbahçe'de, bu isimlerin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici sahaya sürüldü. Ayrıca, ailevi sebepler dolayısıyla ülkesi Slovenya'ya giden Miha Zajc da kadroda yer almadı.
TAHİR KARAPINAR'IN 11'İ
Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında, Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile mücadele verdi.
JAILSON 106 GÜN SONRA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynadı. Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu. Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
SERDAR AZİZ DÖNDÜ
Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11'deki yerini aldı.
GUSTAVO YİNE STOPERDE
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da savunmada görev yaptı. Başarılı orta saha, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda görevlendirilmişti.
BELÖZOĞLU'NUN MORALİ BOZULDU
Maçın ilk yarısında çok etkisiz bbir oyun sergileyen Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun morali bir hayli bozuktu.
OYUNA GİRDİ VE...
0-0 biten ilk yarının ardından ikinci yarının ilk bölümünde oyuna dahil olan Belözoğlu, oyuna girer girmez takıma hareketlilik getirdi.
Emre Belözoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrasında Gökhan Göre kırmızı kart görünce konuk takım 10 kişi kaldı.
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifi yapmadığı Hasan Ali, ilk golde büyük pay sahibi olurken o an kaptanlık pazubandını kolunda tutan tecrübeli futbolcu bandı Emre Belözoğlu'na ulaştırmaya çalıştı.
Emre Belözoğlu takım arkadaşına jest yapıp kibar bir dille Hasan Ali'yi uzaklaştırdı ve pazubandı takmasını söyledi.
VEDAT'IN GOLÜ
Bunun avantajıyla sarı lacivertliler Hasan Ali'nin soldan yaptığı ortada Vedat Muriqi'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Ancak 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor Youssouf ve Donald ile üst üst üste iki gol bulup üstünlüğü yakaladı.
OZAN TUFAN 90'DA 2-2- YAPTI
Fenerbahçe Ozan Tufan'ın golüyle skoru 2-2 yaptı.
Karşılaşmada 90+5'te takımı adına üstünlük sayısını Ozan Tufan attı.
Ozan Tufan maçın adamı oldu.
Karşılaşma sonunda son dakika galibiyetin sonra Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.
Baskı, stres, sinir boşalması...