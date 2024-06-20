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Tiyatroda Roma döneminin tüm güzelliklerinin görebildiğine değinen Sarıcan, 'Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün 'Tarihe bir not düşelim.' diyerek başlattığı çalışmada dünya mirasına çok büyük eserler kazandırmış olduk. Düzce Belediyesi, hem 50-60 personel ve ekipman desteği hem de buranın doğal güzelliklerinin aydınlatılmasına, çevresinin düzenlenmesine destek veriyor. Bu güzel, tarihe yansıyacak tiyatro alanımız da gün yüzüne çıkmış oldu. Bu bizim için de büyük bir mutluluk. Biz de hem ülkemiz adına hem de dünya mirasına kazandırdığımız bu güzel eser adına mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.