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Batı medyası 'en ölümcül' dedi! Tüm füzeleri kullanabiliyor
Batı medyası 'en ölümcül' dedi! Tüm füzeleri kullanabiliyor
26 Aralık 2019 Perşembe
Yasen-M nükleer enerjili 4. nesil denizaltı suya indi. Ölümcül makinenin gelecek yıl Donanmaya katılması bekleniyor.
Kaynak: star.com.tr
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Yasen-M nükleer enerjili denizaltı suya indi.
Kaynak: star.com.tr
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Batı medyasının 'en ölümcül denizaltı' dediği Yasen-M gelecek yıl Donanmaya katılması bekleniyor.
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4.nesil denizaltı Yasen-M, mevcut tüm Rus seyir füzelerini ve muhtemelen daha fazlasını taşıyabiliyor.
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Denizaltının suya indiriliş töreni Çarşamba günü Rusya'nın kuzeybatı şehri Severodvinsk'teki Sevmash tersanesinde yapıldı.
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Sevmash Genel Müdür Yardımcısı Sergey Voronko, tersanenin 80. yıldönümünden sadece birkaç gün sonra bunun gibi bir olayı kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Yeni denizaltı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, selefinden (orijinal Yasen sınıfı denizaltı) önemli ölçüde daha gelişmiş olduğu söyleniyor.
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Denizaltı her türlü Rus deniz temelli seyir füzesini (özellikle çok amaçlı Kalibr ve gemi karşıtı Oniks) kullanabiliyor.
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Ayrıca, 533 mm büyüktek torpidoları da taşıyabiliyor.
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Yasen-M'nin yüksek ihtimalle yeni hipersonik Zircon seyir füzesi taşıyacağı bekleniyor.
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Yasen-M'nin yüksek ihtimalle yeni hipersonik Zircon seyir füzesi taşıyacağı bekleniyor.
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Moskova son zamanlarda daha fazla gemisine yeni mühimmat takma çalışmalarını hızlandırdı.
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Bu çalışmalar kapsamında sadece yüzey gemileri değil, denizlatılar da çeşitli gelişmiş mühimmatlarla donatılıyor.
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Novosibirsk'teki lansmanı dünyha kamuoyu tarafından pek fark edilmese de, Batı askeri medyası tarafından dikkat çekildi.
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Bazı kaynaklar denizaltının lansmanını, 'Moskova'nın 'şimdiye kadarki en ölümcül denizaltısı' olarak duyururken, bazıları da 'ABD Donanması için Noel hediyesi' şeklinde anons etti.
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