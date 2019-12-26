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Batı medyası 'en ölümcül' dedi! Tüm füzeleri kullanabiliyor

Batı medyası 'en ölümcül' dedi! Tüm füzeleri kullanabiliyor
26 Aralık 2019 Perşembe

Yasen-M nükleer enerjili 4. nesil denizaltı suya indi. Ölümcül makinenin gelecek yıl Donanmaya katılması bekleniyor.
Kaynak: star.com.tr

Yasen-M nükleer enerjili denizaltı suya indi. <br> Kaynak: star.com.tr
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Yasen-M nükleer enerjili denizaltı suya indi.
Kaynak: star.com.tr

Batı medyasının 'en ölümcül denizaltı' dediği Yasen-M gelecek yıl Donanmaya katılması bekleniyor.
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Batı medyasının 'en ölümcül denizaltı' dediği Yasen-M gelecek yıl Donanmaya katılması bekleniyor.

4.nesil denizaltı Yasen-M, mevcut tüm Rus seyir füzelerini ve muhtemelen daha fazlasını taşıyabiliyor.
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4.nesil denizaltı Yasen-M, mevcut tüm Rus seyir füzelerini ve muhtemelen daha fazlasını taşıyabiliyor.

Denizaltının suya indiriliş töreni Çarşamba günü Rusya'nın kuzeybatı şehri Severodvinsk'teki Sevmash tersanesinde yapıldı.
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Denizaltının suya indiriliş töreni Çarşamba günü Rusya'nın kuzeybatı şehri Severodvinsk'teki Sevmash tersanesinde yapıldı.

Sevmash Genel Müdür Yardımcısı Sergey Voronko, tersanenin 80. yıldönümünden sadece birkaç gün sonra bunun gibi bir olayı kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Sevmash Genel Müdür Yardımcısı Sergey Voronko, tersanenin 80. yıldönümünden sadece birkaç gün sonra bunun gibi bir olayı kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Yeni denizaltı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, selefinden (orijinal Yasen sınıfı denizaltı) önemli ölçüde daha gelişmiş olduğu söyleniyor.
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Yeni denizaltı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, selefinden (orijinal Yasen sınıfı denizaltı) önemli ölçüde daha gelişmiş olduğu söyleniyor.

Denizaltı her türlü Rus deniz temelli seyir füzesini (özellikle çok amaçlı Kalibr ve gemi karşıtı Oniks) kullanabiliyor.
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Denizaltı her türlü Rus deniz temelli seyir füzesini (özellikle çok amaçlı Kalibr ve gemi karşıtı Oniks) kullanabiliyor.

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Ayrıca, 533 mm büyüktek torpidoları da taşıyabiliyor.
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Ayrıca, 533 mm büyüktek torpidoları da taşıyabiliyor.

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Yasen-M'nin yüksek ihtimalle yeni hipersonik Zircon seyir füzesi taşıyacağı bekleniyor.
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Yasen-M'nin yüksek ihtimalle yeni hipersonik Zircon seyir füzesi taşıyacağı bekleniyor.

Yasen-M'nin yüksek ihtimalle yeni hipersonik Zircon seyir füzesi taşıyacağı bekleniyor.
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Yasen-M'nin yüksek ihtimalle yeni hipersonik Zircon seyir füzesi taşıyacağı bekleniyor.

Moskova son zamanlarda daha fazla gemisine yeni mühimmat takma çalışmalarını hızlandırdı.
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Moskova son zamanlarda daha fazla gemisine yeni mühimmat takma çalışmalarını hızlandırdı.

Bu çalışmalar kapsamında sadece yüzey gemileri değil, denizlatılar da çeşitli gelişmiş mühimmatlarla donatılıyor.
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Bu çalışmalar kapsamında sadece yüzey gemileri değil, denizlatılar da çeşitli gelişmiş mühimmatlarla donatılıyor.

Novosibirsk'teki lansmanı dünyha kamuoyu tarafından pek fark edilmese de, Batı askeri medyası tarafından dikkat çekildi.
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Novosibirsk'teki lansmanı dünyha kamuoyu tarafından pek fark edilmese de, Batı askeri medyası tarafından dikkat çekildi.

Bazı kaynaklar denizaltının lansmanını, 'Moskova'nın 'şimdiye kadarki en ölümcül denizaltısı' olarak duyururken, bazıları da 'ABD Donanması için Noel hediyesi' şeklinde anons etti.
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Bazı kaynaklar denizaltının lansmanını, 'Moskova'nın 'şimdiye kadarki en ölümcül denizaltısı' olarak duyururken, bazıları da 'ABD Donanması için Noel hediyesi' şeklinde anons etti.

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