İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

'Batık şehir' 26 yıl sonra görüntülendi

'Batık şehir' 26 yıl sonra görüntülendi
16 Ağustos 2025 Cumartesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde denizin altında kalan 'batık şehrin' son durumu, 26 yıl sonra kayda alındı.

<p>Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde denizin altında kalan 'batık şehrin' son durumu, 26 yıl sonra kayda alındı. Deprem sırasında Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'ndaki kıyı hattının bir bölümü denize gömüldü, binalar, araçlar ve iskeleler su altında kaldı.</p>
1
/
27

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde denizin altında kalan 'batık şehrin' son durumu, 26 yıl sonra kayda alındı. Deprem sırasında Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'ndaki kıyı hattının bir bölümü denize gömüldü, binalar, araçlar ve iskeleler su altında kaldı.

<p>Aradan geçen yılların ardından 'batık şehre' su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Arslan, Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ve Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından dalış gerçekleştirildi. </p>
2
/
27

Aradan geçen yılların ardından 'batık şehre' su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Arslan, Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ve Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından dalış gerçekleştirildi.

<p>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Topluluğu desteğiyle yapılan dalışta, o gece sular altında kalan alanlar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Görüntülerde, çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalye, kameriye, fayansların bulunduğu duvar net biçimde görüldü.</p>
3
/
27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Topluluğu desteğiyle yapılan dalışta, o gece sular altında kalan alanlar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Görüntülerde, çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalye, kameriye, fayansların bulunduğu duvar net biçimde görüldü.

4
/
27

5
/
27

6
/
27

7
/
27

8
/
27

9
/
27

10
/
27

11
/
27

12
/
27

13
/
27

14
/
27

15
/
27

16
/
27

17
/
27

18
/
27

19
/
27

20
/
27

21
/
27

22
/
27

23
/
27

24
/
27

25
/
27

26
/
27

27
/
27

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.