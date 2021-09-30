Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, TRT SPOR muhabiri Tuna Akdemir'in sorularını yanıtladı.
Batshuayi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
'AJAX MAÇINDA KAÇIRDIĞIM GOL İÇİN ÜZGÜNÜM'
'Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle ilk pozisyonda atamadığım golden dolayı üzgünüm. O gol olmayıdı. Bizim için iyi bir başlangıç olurdu.'
'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HALA ŞANSIMIZ VAR'
'Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde hala şansımız olduğunu düşünüyorum. Milli aradan sonra eksikler döndükten sonra önümüzdeki tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz.'
'N'KOUDOU BANA BEŞİKTAŞ HAKKINDA HER ŞEYİ ANLATTI'
'N'Koudou iyi bir arkadaşım, menajerimiz aynı. Bana Beşiktaş hakkında her şeyi anlattılar. Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynamak, kariyerimde ihtiyacım olan bir şeydi.'
'TRANSFER SÜRECİNDEKİ İLGİ BÜYÜLEYİCİYDİ'
'Transfer sürecimde yalnızca ben değil etrafımdaki herkes çok sayıda mesaj aldı. Bu ilgi alaka çok büyüleyiciydi. Bu yüzden de karar verirken çok fazla düşünmedim.'
'SÜPER LİG'DE GÜÇLÜ FUTBOLCULAR VAR'
'Türkiye Ligi güçlü futbolculara sahip. Bu tarz futbolcularla her hafta maç oynamak benim için de iyi bir durum.'
'SERGEN YALÇIN'I ÇOK SEVİYORUM'
'Hocanın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi. Sergen Yalçın'ı çok seviyorum, çok büyük bir karakter. Benden beklentisi var ve bu hoşuma gidiyor.'
'BÖYLE BİR İLGİYİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİM'
'Burada bir aile ortamı var. herkes mutlu. Çok fazla kulüp gördüm ama böyle bir ilgiyi çok fazla yerde görmedim.'
'BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİMLE İLGİLİ SEZON SONUNDA KONUŞURUZ'
'Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz.'