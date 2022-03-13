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Hatta Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, son yaptığı açıklamada 'Galatasaray, Barcelona maçını daha güzel bir zeminde oynamak istiyorsa, bizim stadımız müsait.. Burada oynayabilirler' ifadesini kullanarak konuya kesin bir dille noktayı koydu.