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Bayram günü Edirnekapı Şehitliği'nde duygulandıran anlar

Bayram günü Edirnekapı Şehitliği'nde duygulandıran anlar
10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

<p>Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. </p>
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Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

<p>Yakınlarının kabirlerine çiçek bırakan ve temizlik yapan aileler, duygulu anlar yaşadı.</p>
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Yakınlarının kabirlerine çiçek bırakan ve temizlik yapan aileler, duygulu anlar yaşadı.

<p>Oğlu Özcan İlhan'ın geçen yıl Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğunu belirten annesi Gülveşin İlhan, 'Bizim bayramımız yok, bu ikinci bayramı. O teröristlere lanet olsun, onlar bizim ciğerimizi yaktı. Oğlum Şırnak'ta 5 arkadaşıyla şehit oldu. Her gün buradayım geliyorum. Bizim canımız yandı ama umarım başka hiçbir annenin canı yanmasın.' diye konuştu.</p>
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Oğlu Özcan İlhan'ın geçen yıl Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğunu belirten annesi Gülveşin İlhan, 'Bizim bayramımız yok, bu ikinci bayramı. O teröristlere lanet olsun, onlar bizim ciğerimizi yaktı. Oğlum Şırnak'ta 5 arkadaşıyla şehit oldu. Her gün buradayım geliyorum. Bizim canımız yandı ama umarım başka hiçbir annenin canı yanmasın.' diye konuştu.

<p>Şehitliği ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Lekesizkol ise, teyzesinin oğlu şehit Hasan Güreşen'in kabrine geldiğini ifade ederek, 'Akrabamı ziyarete geldim. Kendisi 2008 yılında Şırnak'ta şehit düştü. Tüm bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Biz de her bayram gelmeye çalışıyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin' dedi.</p>
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Şehitliği ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Lekesizkol ise, teyzesinin oğlu şehit Hasan Güreşen'in kabrine geldiğini ifade ederek, 'Akrabamı ziyarete geldim. Kendisi 2008 yılında Şırnak'ta şehit düştü. Tüm bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Biz de her bayram gelmeye çalışıyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin' dedi.

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<p><b>CEBECİ ASKERİ ŞEHİTLİĞİ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU</b><br></p>
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CEBECİ ASKERİ ŞEHİTLİĞİ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

<p>Şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.</p>
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Şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

<p>Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. </p>
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Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.

<p>Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan aileler, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.</p>
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Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan aileler, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

<p>Birbirleriyle bayramlaşan şehit yakınları, ziyaretçilere çikolata ve şeker ikram etti.</p>
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Birbirleriyle bayramlaşan şehit yakınları, ziyaretçilere çikolata ve şeker ikram etti.

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