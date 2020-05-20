Bayramda sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ramazan Bayramında da uygulanacak. Peki Bayramda marketler açık mı? Bayramda marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı bayramda sokağa çıkma yasağı genelgesinde marketlerin açık olup olmayacağına dair detaylar yer alıyor. İşte bayramda sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olacağı saatler
Bayramda sokağa çıkma yasağının 81 ile uygulanacak. Bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bayramda marketlerin ve kasapların açık olup olmadığı İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alıyor.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında verdiği son bilgilere göre Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
ARİFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
23 Mayıs Arife günü 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın 1.günü: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı'nın 2.günü: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 3.günü: 26 Mayıs Salı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
81 İl Valiliğine gönderilen Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’nin detayları şu şekilde:
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.
Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede 81 ilimizde İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri/Hıfzıssıhha kurulları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda;
1- 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;
a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma
günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
Arife günü Cumartesi saat 10.00 ile 17.00 arasında market, kasap ve manavlar açık olacak.
Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
BAYRAMDA 3 GÜN MARKETLER KAPALI OLACAK!
24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.
BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK OLACAK
23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)
Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
* Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
* Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
* Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
* Oteller ve konaklama yerleri,
* Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.)
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
o) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri açık olacak.