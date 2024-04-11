İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2975
  • EURO
    34,652
  • ALTIN
    2424.51
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Bayramı yeni konutlarında kutluyorlar: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Bayramı yeni konutlarında kutluyorlar: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Bayramı yeni konutlarında kutluyorlar: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun
11 Nisan 2024 Perşembe

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri ağır hasar gören Fatma ve Zülfi Kaya çifti, Ramazan Bayramı'na inşası tamamlanan yeni konutlarında girdi. Çocuklarının yeni konutlarında bayram ziyaretine geldiğini anlatan Fatma Kaya, 'Konutumuz çıkınca geldik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok şükür yerimiz güzel ve geniş.' dedi.

<p>6 Şubat 2023'te yaşanan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için TOKİ tarafından inşası süren konutlar birbiri ardına yükseliyor.</p>
1
/
11

6 Şubat 2023'te yaşanan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için TOKİ tarafından inşası süren konutlar birbiri ardına yükseliyor.

<p>Depremlerden etkilenen, biri boş 7 binanın yıkıldığı 411 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'da da merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde güvenli ve konforlu konutların etaplar halinde inşası sürüyor.</p>
2
/
11

Depremlerden etkilenen, biri boş 7 binanın yıkıldığı 411 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'da da merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde güvenli ve konforlu konutların etaplar halinde inşası sürüyor.

<p>Toplam 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sının yapımı tamamlandı, 1350 hak sahibine anahtarları teslim edildi. </p>
3
/
11

Toplam 6 bin 40 deprem konutundan 4 bin 366'sının yapımı tamamlandı, 1350 hak sahibine anahtarları teslim edildi.

<p>Anahtarlarını alan ailelerin depreme dayanıklı konutlarına yerleşmeleri ise devam ediyor.</p>
4
/
11

Anahtarlarını alan ailelerin depreme dayanıklı konutlarına yerleşmeleri ise devam ediyor.

<p>Yeni konutlarına yerleşen ailelerden biri de Fatma (66) ve Zülfi Kaya (64) çifti oldu.</p>
5
/
11

Yeni konutlarına yerleşen ailelerden biri de Fatma (66) ve Zülfi Kaya (64) çifti oldu.

<p>Depremde Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan Kaya çifti, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini yeni evinde ağırlıyor.</p>
6
/
11

Depremde Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan Kaya çifti, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini yeni evinde ağırlıyor.

<p class='><b><font size='3' color='#cc0000'>'ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ'</font></b></p><p></p><p class='><span >Zülfi Kaya, AA muhabirine, depreme eşi, oğlu, kızı ve torunlarıyla beraber yakalandıklarını, sarsıntı biter bitmez sokağa çıktıklarını söyledi.</span><br></p><p>Evleri ağır hasarlı olduğundan bir müddet çocuklarının evinde kaldıklarını anlatan Kaya, bir süre de kiraladıkları evde yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.</p><p>Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni eden Kaya, zorlu bir süreç yaşadıklarını ancak şimdi rahata kavuştuklarını ifade etti.</p>
7
/
11

'ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ'

3 Mart'ta yeni evlerine yerleştiklerini, bu süreçte herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Kaya, evlerinde su, elektrik ve doğal gaz bulunduğunu aktardı.

">

8
/
11

Kaya, 'AFAD'a başvurduk, evimiz ağır hasarlı olduğu için başvurumuz kabul edildi. Kısa sürede bu konutların yapılacağına asla inanmıyorduk. Sağ olsun hükümet bir yılda tamamladı ve bizlere teslim etti. Şu anda çifte bayram yaşıyoruz. Hem evimize kavuştuk hem de geçmişi bir nebze de olsa unutuyoruz. Ekmeksiz, evsiz dururuz ama devletsiz duramayız.' dedi. 3 Mart'ta yeni evlerine yerleştiklerini, bu süreçte herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Kaya, evlerinde su, elektrik ve doğal gaz bulunduğunu aktardı.

<p><font size='3' color='#cc0000'><b>'KAFAMIZI YASTIĞA KOYDUĞUMUZDA RAHAT UYUYABİLİYORUZ' </b></font><br></p><p>Kaya, 'Burada rahatız. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Üzerimizde o korku artık yok. Çocuklarım ve torunlarım ziyaretime gelmiş. Bundan daha mutlu ne olabilir?' ifadesini kullandı.</p>
9
/
11

'KAFAMIZI YASTIĞA KOYDUĞUMUZDA RAHAT UYUYABİLİYORUZ'

Kaya, 'Burada rahatız. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Üzerimizde o korku artık yok. Çocuklarım ve torunlarım ziyaretime gelmiş. Bundan daha mutlu ne olabilir?' ifadesini kullandı.

<p>Fatma Kaya da bir yıl boyunca kirada oturduklarını, bu kadar kısa sürede evlerine kavuşacaklarını ummadıklarını belirtti. <span >Çocuklarının yeni konutlarında bayram ziyaretine geldiğini anlatan Kaya, 'Konutumuz çıkınca geldik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok şükür yerimiz güzel ve geniş.' dedi.</span></p>
10
/
11

Fatma Kaya da bir yıl boyunca kirada oturduklarını, bu kadar kısa sürede evlerine kavuşacaklarını ummadıklarını belirtti. Çocuklarının yeni konutlarında bayram ziyaretine geldiğini anlatan Kaya, 'Konutumuz çıkınca geldik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok şükür yerimiz güzel ve geniş.' dedi.

<p><b><font color='#cc0000'> 'ANNE VE BABAMIZI ZİYARET ETTİK'</font></b></p><p>Kaya çiftinin oğlu 43 yaşındaki Askeri Kaya ise anne ve babası ile bayramlaşmaya geldiğini vurgulayarak, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.</p><p>Hem Ramazan Bayramı hem de anne ve babasının yeni evine yerleşmesinden sevinç duyduklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:</p><p>'Rahat, huzurlu, sessiz, sakin ve sağlam bir konutta oturuyorlar. Depremden sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Ailemizden can kaybı yok ama ülkece büyük kayıplar yaşadık. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Kısa sürede bu kadar konutun hızla yapılıp teslim edilmesi mutluluk verici. Çocuklarla beraber geldik, anne ve babamızı ziyaret ettik, mutluyuz, sevinçliyiz. Huzurlu bir ortamdayız.'</p>
11
/
11

'ANNE VE BABAMIZI ZİYARET ETTİK'

Kaya çiftinin oğlu 43 yaşındaki Askeri Kaya ise anne ve babası ile bayramlaşmaya geldiğini vurgulayarak, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.

Hem Ramazan Bayramı hem de anne ve babasının yeni evine yerleşmesinden sevinç duyduklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

'Rahat, huzurlu, sessiz, sakin ve sağlam bir konutta oturuyorlar. Depremden sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Ailemizden can kaybı yok ama ülkece büyük kayıplar yaşadık. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Kısa sürede bu kadar konutun hızla yapılıp teslim edilmesi mutluluk verici. Çocuklarla beraber geldik, anne ve babamızı ziyaret ettik, mutluyuz, sevinçliyiz. Huzurlu bir ortamdayız.'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.