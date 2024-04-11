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'ANNE VE BABAMIZI ZİYARET ETTİK'

Kaya çiftinin oğlu 43 yaşındaki Askeri Kaya ise anne ve babası ile bayramlaşmaya geldiğini vurgulayarak, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.

Hem Ramazan Bayramı hem de anne ve babasının yeni evine yerleşmesinden sevinç duyduklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

'Rahat, huzurlu, sessiz, sakin ve sağlam bir konutta oturuyorlar. Depremden sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Ailemizden can kaybı yok ama ülkece büyük kayıplar yaşadık. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Kısa sürede bu kadar konutun hızla yapılıp teslim edilmesi mutluluk verici. Çocuklarla beraber geldik, anne ve babamızı ziyaret ettik, mutluyuz, sevinçliyiz. Huzurlu bir ortamdayız.'