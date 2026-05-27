27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Bayramda yine aynı manzara

27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı namazının ardından kurban kesmeye çalışırken dikkatsizlik, tecrübesizlik veya hayvanların darbeleri sonucu yaralanan çok sayıda vatandaş; Kayseri, Samsun ve Düzce başta olmak üzere Türkiye genelindeki hastanelerin acil servislerini doldurdu.

Kurban Bayramı namazının ardından kurban kesmeye çalışırken dikkatsizlik, tecrübesizlik veya hayvanların darbeleri sonucu yaralanan çok sayıda vatandaş; hastanelerin acil servislerini doldurdu.

Kayseri'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Yaralılar sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.

Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu.

Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne gelirken, kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kendini yaralayan Mustafa Durak, 'Hayvan kesimi yaparken hayvan çırpındı. Bıçak elimden kaydı ve baldırıma saplandı' dedi.

Metin Şen ise, 'Akacak kan damarda durmuyor. Kurban tekme atınca bıçak kaydı ve ayağıma girdi' diye konuştu.

Gaziantep'te kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelik oldu. Yaralanan vatandaşlar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelik oldu.

Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralananlar hastanelere başvurdu.

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelik oldu.

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelik oldu.

Bolu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelik oldu.

Erzurum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelik oldu.

