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Bayrampaşa halindeki yoğunluk havadan fotoğraflandı

Bayrampaşa halindeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
22 Nisan 2020 Çarşamba

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf gecenin ilerleyen saatlerinde Bayrampaşa Sebze halinde yoğunluğa neden oldu. Y

<p>Yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve haline akın etti. </p>
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Yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve haline akın etti. 

<p>İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gece yarısından itibaren hale gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. </p>
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İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gece yarısından itibaren hale gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. 

<p>Halin girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Alışveriş yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşıdı.</p>
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Halin girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Alışveriş yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşıdı.

<p> Öğle saatlerine kadar süren yoğunluk havadan da görüntülendi</p>
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 Öğle saatlerine kadar süren yoğunluk havadan da görüntülendi

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