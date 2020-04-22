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Yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve haline akın etti.