Rıdvan Dilmen'in NTV'de yaptığı yorumların satır başları şu şekilde...
'İLK 2'NİN DEĞİŞME İHTİMALİ KALMADI'
Trabzonspor şampiyonluk yarışında Başakşehir'in en yakın rakibi ve finalist. Demek ki, kadrosu da yapılanması da iyi. Başakşehir 4 yıldır şampiyonluk yarışında.
'PANDEMİ'DEN SONRA GALATASARAY MECBUREN DÜŞÜŞTE'
'LİGİMİZ KALİTELİ DEĞİL AMA HEYECANLI'
'İlk 2 takım ikili averaja kalabilir. Aşağıda da 3-4'lü averajlara kalabilir. Çok kaliteli bir ligimiz olmamasına rağmen çok heyecanlı bir lig yaşıyoruz. İnşallah 26 Temmuz Türk futbolu için önemli bir durum olur'
'BU YIL HAKEMLİĞLİN KARA YILIDIR'
'Bu yıl Türk hakemliğinin kara yılıdır. Çok kötü hakemler oldu, geçen sene de Yusuf hocayı eleştirdik. Ama bu sene yaşananlar unutulur gibi değil. Bu maç için konuşursak hakem yoktu gibi göründü Cüneyt Çakır. Benim işim doğru yorum yapmak.
2 tane ilk yarıda can alıcı pozisyon. İlki Feghouli'nin kırmızısı doğru karar ama Cüneyt Çakır görmedi. Diğer de Trabzonspor'un penaltısı. Bu maçta Ali Palabıyık'tan başka birisi yok muydu? 3 gün sonra neden bunu yapıp şaibelere yol açıyorsunuz. Problemi çıkaran yönetenler. Üzülenler emek sarf edenler.'
Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren ve kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarının Çakır'ın önünde olmasına rağmen VAR Hakemi Ali Palabıyık tarafından verildiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, 'Maçta hakem yok'
'G.SARAY'A POZİSYON GELİNCE HAKEM 'OH' DEDİ'
'Bu maçın favorisi Trabzonspor'du onların da kazanması normal. Bu maçta anormal olan Galatasaray'ın penaltı kazanması. Öyle bir verdi ki, nerden denk geldin ya dedi verirken oh dedi rahatladı düüüt diye çaldı. Benim ölçülerime göre iki penaltı da penaltı değil. Taylan ve Sörloth topa müdehaleden sonra penaltı oluyor. Galatasaray'a verilen penaltı 2-0 penaltısıdır. Çok net. Ne olur Başakşehir'in Trabzonspor'un emeklerine yazık etmeyin, bu işlere girmeyin.'
'BAZI HAKEMLER HATA, BAZILARI İSE YANLIŞ YAPIYOR'
'G.SARAY'A BİR ŞEY DİYEMİYORUM'
'Ben Galatasaray'a 2 haftadır şöyledir böyledir diyemiyorum. Teknik direktör açısından yorum yapmam mümkün değil. Falcao yok, Onyekuru gitti. Çok sakatlıklarla boğuşuyorlar.
Ben Emre'yi bir kaç haftadır çok beğeniyorum. Yaptığı koşular çok kuvvetli. Seri'nin maçı kartsız bitirmesi... Kaymak gibi maç yönetmiş hakem.'
'TARAFTAR FATİH TERİM'E ESTAFURULLAH DER'
'Fatih Terim'in taraftara seslenmesine taraftarlar 'estafurullah' der. Böyle sezonlar olabilir. Galatasaray taraftarı sever hocasını. Ben Fatih Terim'in çok şey söylemek istediğini ama söyleyemediğini düşünüyorum'
'YOKLUĞU EN ÇOK ETKİLEYEN ONYEKURU'
'Onyekuru'nun olmaması Galatasaray'ın performansını en çok etkileyen durumdur. Şimdi Feghouli ve Belhanda gibi araya bırakanları topu atacağı kişiler bulunması lazım'