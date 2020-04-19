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KAKA: 'AVRUPA'DA RAHAT OYNAR'

Kaka, “Cyle Larin çok iyi bir futbolcu. Üçüncü sezonunda bize çok önemli katkıları oldu. Avrupa’da büyük bir takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden oraya gitmesi beni şaşırtmaz” diyerek, Larin’e duyduğu güveni dile getirmişti.