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Belçika kulübü açıkladı! Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!

Belçika kulübü açıkladı! Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!
19 Nisan 2020 Pazar

Zulte Waregem teknik direktörü Francky Dury, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Kanadalı golcü Cyle Larin'in gelecek sezon takımda yer almayacağını açıkladı.

<p><b>CYLE LARIN DÖNÜYOR</b></p><p>Zulte Waregem teknik direktörü Francky Dury, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Kanadalı golcü Cyle Larin'in gelecek sezon takımda yer almayacağını açıkladı.</p>
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CYLE LARIN DÖNÜYOR

Zulte Waregem teknik direktörü Francky Dury, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Kanadalı golcü Cyle Larin'in gelecek sezon takımda yer almayacağını açıkladı.

<p><b>'LARIN TAKIMDAN AYRILACAK'</b></p><p>Francky Dury yaptığı açıklamada; 'Başlangıçta Larin ile çokça gol bulduk. Bir süre sonra diğer golcü Berahino kanatta oynamak zorunda kaldı. Jelle Vossen'i kazanmalıydık çünkü Larin takımdan ayrılacak. Bunun sonrasında takımda bir denge kaybı yaşadık.' dedi.</p>
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'LARIN TAKIMDAN AYRILACAK'

Francky Dury yaptığı açıklamada; 'Başlangıçta Larin ile çokça gol bulduk. Bir süre sonra diğer golcü Berahino kanatta oynamak zorunda kaldı. Jelle Vossen'i kazanmalıydık çünkü Larin takımdan ayrılacak. Bunun sonrasında takımda bir denge kaybı yaşadık.' dedi.

<p><b>BU SEZON KENDİNİ BULDU</b></p><p>Cyle Larin bu sezon Zulte Waregem forması ile 33 resmi maça çıktı. kanadalı golcü bu maçlarda takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Cyle Larin 2018 yılında Beşiktaş'a 1.85 milyon avro karşılığında transfer olmuştu.</p>
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BU SEZON KENDİNİ BULDU

Cyle Larin bu sezon Zulte Waregem forması ile 33 resmi maça çıktı. kanadalı golcü bu maçlarda takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Cyle Larin 2018 yılında Beşiktaş'a 1.85 milyon avro karşılığında transfer olmuştu.

<p><b>CYLE LARIN İÇİN 6 MADDE</b></p><p>Peki Beşiktaş'ta fazla kendini göstemeren Cyle Larin'i ne kadar hatırlıyorsunuz? İşte Cyle Larin için öne çıkan 6 şey</p>
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CYLE LARIN İÇİN 6 MADDE

Peki Beşiktaş'ta fazla kendini göstemeren Cyle Larin'i ne kadar hatırlıyorsunuz? İşte Cyle Larin için öne çıkan 6 şey

<p><b>2014 YILINDA MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI</b></p><p>2014’te Connecticut Üniversitesi’nde okurken Kanada A Milli Takımı’na çağrıldı. Bulgaristan maçında sahaya çıktığında henüz profesyonel futbolcu bile değildi.</p>
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2014 YILINDA MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

2014’te Connecticut Üniversitesi’nde okurken Kanada A Milli Takımı’na çağrıldı. Bulgaristan maçında sahaya çıktığında henüz profesyonel futbolcu bile değildi.

<p><b>DRAFTTA BİRİNCİ SIRADAN SEÇİLDİ</b></p><p>2015’teki draftta birinci sıradan seçildi. Bu ilk sezonunda attığı 17 golle çaylak sezonunda en çok gol atan futbolcu olarak MLS tarihine geçti.</p>
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DRAFTTA BİRİNCİ SIRADAN SEÇİLDİ

2015’teki draftta birinci sıradan seçildi. Bu ilk sezonunda attığı 17 golle çaylak sezonunda en çok gol atan futbolcu olarak MLS tarihine geçti.

<p><b>'FUTBOL ÖZGÜRLÜKTÜR'</b></p><p>Futbol felsefesini, aynı zamanda büyük bir hayranı olduğu Bob Marley’in “Futbol tamamen kendine özgü bir evren. Oynamak için yetenekli olmalısınız. Futbol özgürlüktür” sözleriyle özetliyor.</p>
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'FUTBOL ÖZGÜRLÜKTÜR'

Futbol felsefesini, aynı zamanda büyük bir hayranı olduğu Bob Marley’in “Futbol tamamen kendine özgü bir evren. Oynamak için yetenekli olmalısınız. Futbol özgürlüktür” sözleriyle özetliyor.

<p><b>ORLANDO MAGIC HAYRANI</b></p><p>En az futbol kadar basketbolu da seviyor. Orlando Magic’in tüm maçlarına giden Cyle Larin’in Akatlar’da Beşiktaş’ı da yalnız bırakmaması bekleniyor.</p>
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ORLANDO MAGIC HAYRANI

En az futbol kadar basketbolu da seviyor. Orlando Magic’in tüm maçlarına giden Cyle Larin’in Akatlar’da Beşiktaş’ı da yalnız bırakmaması bekleniyor.

<p><b>KAKA'NIN BEĞENİSİNİ KAZANDI</b></p><p>Aktif futbolculuk kariyerini kısa süre önce noktalayan dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Kaka, Orlando City’den eski takım arkadaşı Cyle Larin hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.</p>
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KAKA'NIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Aktif futbolculuk kariyerini kısa süre önce noktalayan dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Kaka, Orlando City’den eski takım arkadaşı Cyle Larin hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

<p><b>KAKA: 'AVRUPA'DA RAHAT OYNAR'</b></p><p>Kaka, “Cyle Larin çok iyi bir futbolcu. Üçüncü sezonunda bize çok önemli katkıları oldu. Avrupa’da büyük bir takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden oraya gitmesi beni şaşırtmaz” diyerek, Larin’e duyduğu güveni dile getirmişti.</p>
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KAKA: 'AVRUPA'DA RAHAT OYNAR'

Kaka, “Cyle Larin çok iyi bir futbolcu. Üçüncü sezonunda bize çok önemli katkıları oldu. Avrupa’da büyük bir takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden oraya gitmesi beni şaşırtmaz” diyerek, Larin’e duyduğu güveni dile getirmişti.

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