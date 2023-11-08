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Belçika'dan İsrail'e boykot çağrısı: Yasa dışı Yahudi malları yasaklanacak

Belçika'dan İsrail'e boykot çağrısı: Yasa dışı Yahudi malları yasaklanacak
8 Kasım 2023 Çarşamba

İşgalci İsrail'in Gazze'deki masum ve mazlum Filistinlilere karşı işlediği insanlık suçları Belçika'da protesto edildi. Belçika Federal Parlamentosuna yasa dışı Yahudi mallarına boykot çağrısı yapıldı.

<p>Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Albertine Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenledi.</p>
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Albertine Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenledi.

<p>Belçika Federal Parlamentosuna İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesini içeren yasa tasarısı sunuldu.</p>
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Belçika Federal Parlamentosuna İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesini içeren yasa tasarısı sunuldu.

<p>Parlamentoda, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesi yönünde sesler yükseliyor.</p>
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Parlamentoda, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesi yönünde sesler yükseliyor.

<p>Bugünkü oturumda Flaman Hıristiyan Demokratlar Partisi Milletvekili Els van Hoof, parlamentoya bu yönde bir yasa teklifi sundu.</p>
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Bugünkü oturumda Flaman Hıristiyan Demokratlar Partisi Milletvekili Els van Hoof, parlamentoya bu yönde bir yasa teklifi sundu.

<p>Flaman Sosyalist Vooruit Partisinden Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de tasarıya destek verdiğini katıldığı radyo programında duyurdu.</p>
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Flaman Sosyalist Vooruit Partisinden Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de tasarıya destek verdiğini katıldığı radyo programında duyurdu.

<p>Ulusal basında yer alan haberlere göre, Flaman Yeşiller Partisi (Green), Fransızca konuşan topluluğun Yeşiller Partisi (Ecolo) ile sosyalist partisi PS de tasarıyı destekliyor.</p>
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Flaman Yeşiller Partisi (Green), Fransızca konuşan topluluğun Yeşiller Partisi (Ecolo) ile sosyalist partisi PS de tasarıyı destekliyor.

<p>Ecolo, yerleşimcilere ve savaş suçlularına yönelik varlık dondurma ve vize yasağı gibi yaptırımları da desteklerken, Green, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'e ateşkes sağlanmadığı takdirde Belçika'nın İsrail'deki büyükelçisini geri çağırmayı teklif etmeyi planlıyor.</p>
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Ecolo, yerleşimcilere ve savaş suçlularına yönelik varlık dondurma ve vize yasağı gibi yaptırımları da desteklerken, Green, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'e ateşkes sağlanmadığı takdirde Belçika'nın İsrail'deki büyükelçisini geri çağırmayı teklif etmeyi planlıyor.

<p>Avrupa Birliği (AB), 2015 yılında işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen mallar ile İsrail'de üretilen malları birbirinden ayırma uygulaması başlatmıştı.</p>
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Avrupa Birliği (AB), 2015 yılında işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen mallar ile İsrail'de üretilen malları birbirinden ayırma uygulaması başlatmıştı.

<p>Uygulama, AB'ye üye 27 ülkede etiketleri üzerinden ürünlerin menşeini anlayabilen tüketiciye yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri boykot etme olanağı sağlıyor.</p>
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Uygulama, AB'ye üye 27 ülkede etiketleri üzerinden ürünlerin menşeini anlayabilen tüketiciye yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri boykot etme olanağı sağlıyor.
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