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Ecolo, yerleşimcilere ve savaş suçlularına yönelik varlık dondurma ve vize yasağı gibi yaptırımları da desteklerken, Green, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'e ateşkes sağlanmadığı takdirde Belçika'nın İsrail'deki büyükelçisini geri çağırmayı teklif etmeyi planlıyor.