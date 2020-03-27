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'Ceza ne için? 'Süleymanpaşa Belediyesi molozlarını Şarköy sınırlarına, köylerine döküyor' diye ceza kesmişler. Halbuki çok iyi biliyorlar ki biz oradaki köylünün ihtiyacını karşılamak için Süleymanpaşa Belediyesi'nin atıl durumdaki taşlarını verdik. Oradaki köylü ninelerimiz, dedelerimiz kendi evinin önünün taşlarını sermeye başlamışlar, köyde pırıl pırıl olmuş. Bizim burada anlayamadığımız konu şuydu; neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz arkadaş. Biz bundan bir siyasi rant beklemedik, herhangi bir yerde böyle bir paylaşım yapmadık. Hani şöyle bir şey olur ben Şarköy'e taş gönderdim şunu yaptık, muhtarlar derneğine bunu yaptık desek bunu bir siyasi şov olarak kullanıldığı olsa derim ki haklı. Biz bunu kimseye de duyurmadık yani çıkma taşın siyaseti olur mu? Vatandaş talep etmiş, kendisi üstelik döşüyor senin üzerinden yük alıyor sen de yok diye benden istiyor bu konuyla ilgili 'Niye taş gönderdin?' diye ceza kesen bir zihniyet var karşımızda Allah hidayet versin dedik. Bu akıl alır gibi değil.'