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  • Belenenses-Benfica maçı tarihe geçti! 9 çıktılar, 6 kişi bitirdiler, 7 gol yediler

Belenenses-Benfica maçı tarihe geçti! 9 çıktılar, 6 kişi bitirdiler, 7 gol yediler

Belenenses-Benfica maçı tarihe geçti! 9 çıktılar, 6 kişi bitirdiler, 7 gol yediler
28 Kasım 2021 Pazar

Koronavirüs vakaları nedeniyle Benfica maçına 9 kişi çıkan Belenenses, karşılaşma sırasında yaşanan sakatlıklardan dolayı 6 kişiye kadar düşünce hakem maçı yarıda bıraktı. Benfica, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 7-0 kazandı.

<p>Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan <b>Belenenses-Benfica</b> maçı, ev sahibi ekipteki <b>koronavirüs </b>vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.</p>
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Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.

<p>Takımdaki Kovid-19 vakaları sebebiyle <b>Benfica </b>karşısına sahaya 9 futbolcuyla çıkan <b>Belenenses</b>, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.</p>
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Takımdaki Kovid-19 vakaları sebebiyle Benfica karşısına sahaya 9 futbolcuyla çıkan Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.

<p>Ev sahibi ekip, 48. dakikada <b>Alejandro Grimaldo</b>'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem <b>Manuel Mota</b> karşılaşmayı bitirdi.</p>
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Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.

<p>Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.</p>
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Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.

<p>İşte Belenenses-Benfica maçından kareler...</p>
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İşte Belenenses-Benfica maçından kareler...

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