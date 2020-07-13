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Belhanda için İstanbul'a geldiler

Belhanda için İstanbul'a geldiler
13 Temmuz 2020 Pazartesi

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Younes Belhanda'yla ilgili sarı kırmızılıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. İki Katar kulübünün yetkilileri Faslı futbolcunun transferi için İstanbul'a geldi. İşte Belhanda'yla ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

<p>Yeni sezonda <b>Younes Belhanda</b> ile yollarını ayırmak isteyen <b>Galatasaray</b>, Katar kulüpleri ile masada.</p>
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Yeni sezonda Younes Belhanda ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Katar kulüpleri ile masada.

<p>Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler <b>Al Rayyan</b> ve <b>Al Duhail</b>.<br></p>
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Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler Al Rayyan ve Al Duhail.

<p>Galatasaray’ın sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan <b>Belhanda için resmi görüşmeler bu hafta başlıyor.</b></p>
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Galatasaray’ın sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Belhanda için resmi görüşmeler bu hafta başlıyor.

<p>Al-Rayyan ve Al Duhail ekiplerinin yetkilileri dün İstanbul’a geldi. </p>
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Al-Rayyan ve Al Duhail ekiplerinin yetkilileri dün İstanbul’a geldi. 

<p>Sarı-kırmızılıların <b>8 milyon avro</b> bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.<br></p>
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Sarı-kırmızılıların 8 milyon avro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.

<p>Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak Faslı futbolcunun maaş yükünden de kurtulmak istiyor.</p>
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Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak Faslı futbolcunun maaş yükünden de kurtulmak istiyor.

<p><b>6.5 MİLYON EURO VERİYORLAR</b></p><p><br></p><p>Arap medyasının haberine göre Galatasaray, Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.</p>
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6.5 MİLYON EURO VERİYORLAR


Arap medyasının haberine göre Galatasaray, Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.

<p><b>Al Rayyan'ın 6.5 milyon Euro</b>,<b> Al Duhail'in ise 6 milyon Euro</b> teklif ettiği iddia edildi. </p>
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Al Rayyan'ın 6.5 milyon Euro, Al Duhail'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. 

<p>Transfer pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.</p>
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Transfer pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.

<p><b>1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR</b></p><p><br></p><p>Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.</p>
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1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR


Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

<p><b>YİNE YOKLARI OYNADI</b></p><p><br></p><p>Bu arada Belhanda Ankaragücü maçında yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu vasat futboluyla Terim'i de çıldırttı.</p><p>Takvim</p>
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YİNE YOKLARI OYNADI


Bu arada Belhanda Ankaragücü maçında yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu vasat futboluyla Terim'i de çıldırttı.

Takvim

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