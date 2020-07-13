Yeni sezonda Younes Belhanda ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Katar kulüpleri ile masada.
Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler Al Rayyan ve Al Duhail.
Galatasaray’ın sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Belhanda için resmi görüşmeler bu hafta başlıyor.
Al-Rayyan ve Al Duhail ekiplerinin yetkilileri dün İstanbul’a geldi.
Sarı-kırmızılıların 8 milyon avro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak Faslı futbolcunun maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
6.5 MİLYON EURO VERİYORLAR
Arap medyasının haberine göre Galatasaray, Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.
Al Rayyan'ın 6.5 milyon Euro, Al Duhail'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Transfer pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.
YİNE YOKLARI OYNADI
Bu arada Belhanda Ankaragücü maçında yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu vasat futboluyla Terim'i de çıldırttı.
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