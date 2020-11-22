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Belhanda için karar verildi! Yönetimin tek şartı var

Belhanda için karar verildi! Yönetimin tek şartı var
22 Kasım 2020 Pazar

Galatasaray Yönetimi, Younes Belhanda'nın sözleşmesini yenileme kararı aldı ve bunun için Faslı 10 numaraya tek şart koştu.

<p>Yaz transfer döneminde Younes Belhanda'yı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi, 10 numarasının yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti.</p>
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Yaz transfer döneminde Younes Belhanda'yı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi, 10 numarasının yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti.

<p>Talibi çıkmadığı için takımda kalan Belhanda, iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. </p>
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Talibi çıkmadığı için takımda kalan Belhanda, iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. 

<p>Teknik heyetin performansından memnun olduğu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.</p>
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Teknik heyetin performansından memnun olduğu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

<p>Sabah'ta yer alan habere göre; G.Saray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.</p>
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Sabah'ta yer alan habere göre; G.Saray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.

<p>G.Saray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu.</p>
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G.Saray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu.

<p>Yıldız oyuncu Sivas'ta galibiyeti getiren futbolunu devam ettirirse, sezon sonunda bitecek sözleşmesi devre arasında uzatılacak.</p>
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Yıldız oyuncu Sivas'ta galibiyeti getiren futbolunu devam ettirirse, sezon sonunda bitecek sözleşmesi devre arasında uzatılacak.

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