İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mayıs 2021 Cumartesi / 26 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33

Belhanda Süper Lig'e dönüyor! 3 yıllık sözleşme...

Belhanda Süper Lig'e dönüyor! 3 yıllık sözleşme...
08 Mayıs 2021 Cumartesi

Trabzonspor yönetimi bonservisi elinde olan Belhanda'ya 1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Gelecek sezon iddialı takım kurmak için çalışmalarına hız veren <b>Trabzonspor </b>ilk bombasını <b>Younes Belhanda</b> ile patlatmaya hazırlanıyor.
1
/
10

Gelecek sezon iddialı takım kurmak için çalışmalarına hız veren Trabzonspor ilk bombasını Younes Belhanda ile patlatmaya hazırlanıyor.

<p>Bordo-Mavili kulüp Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı orta sahanın <b>transferini bitirmeye çok yakın.</b></p>
2
/
10

Bordo-Mavili kulüp Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı orta sahanın transferini bitirmeye çok yakın.

<p><b>1.5 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME</b><br></p><p><br></p><p>Trabzonspor yönetimi bonservisi elinde olan Belhanda'ya <b>1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. </b></p>
3
/
10

1.5 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME


Trabzonspor yönetimi bonservisi elinde olan Belhanda'ya 1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

<p>Faslı oyuncu rakamı kabul etti ancak ayrıca<b> imza parası</b> talep ediyor. </p>
4
/
10

Faslı oyuncu rakamı kabul etti ancak ayrıca imza parası talep ediyor.

<p>Bordo-Mavili takımın kurmayları bu rakamı minimuma çekerek Belhanda'ya imza attırmak istiyor.</p>
5
/
10

Bordo-Mavili takımın kurmayları bu rakamı minimuma çekerek Belhanda'ya imza attırmak istiyor.

<p><b>AVCI ONAY VERDİ!</b><br></p><p><br></p><p>Geçtiğimiz günlerde Başkan <b>Ahmet Ağaoğlu</b> ile birlikte İstanbul'da transfer toplantısı yapan teknik direktör <b>Abdullah Avc</b>ı Belhanda'nın transferine onay verdi.</p>
6
/
10

AVCI ONAY VERDİ!


Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte İstanbul'da transfer toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı Belhanda'nın transferine onay verdi.

<p><b>TÜRKİYE'DE MUTLU!</b><br></p><p><br></p><p>31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra <b>yurt dışından da teklifler aldı </b>ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. </p>
7
/
10

TÜRKİYE'DE MUTLU!


31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra yurt dışından da teklifler aldı ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

<p>Faslı yıldızın ailesinin tercihi de Türkiye'de kalmaktan yana...</p>
8
/
10

Faslı yıldızın ailesinin tercihi de Türkiye'de kalmaktan yana...

<p><b>ZEMİNİ ELEŞTİRDİ DİYE GÖNDERİLDİ!</b><br></p><p><br></p><p>Bu sezon Galatasaray forasıyla <b>28 maçta 8 gol, 3 asistlik</b> performans sergileyen Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için takımdan gönderilmişti.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
9
/
10

ZEMİNİ ELEŞTİRDİ DİYE GÖNDERİLDİ!


Bu sezon Galatasaray forasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için takımdan gönderilmişti.


Fanatik

10
/
10

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.