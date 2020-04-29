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Fatih Terim'i çıldırttı





Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında taraftarlarla yaşadığı polemikle teknik direktör Fatih Terim'in de gözünden düşen Belhanda için Arap ve Katar ekipleri sürekli nabız yokluyor.