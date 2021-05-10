WENGER VE LÖW İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Başkan Ali Koç önce Arsene Wenger ile bir araya geldi. Sözleşme detaylarına kadar her şey masaya yatırılırken bir yandan da Alman Milli takımını bırakacağını açıklayan Löw ile de detaylı görüşmeler yapıldı.
EMRE BELÖZOĞLU'NA 3 YILLIK SÖZLEŞME
Her iki hocadan da olumlu yanıt alan Ali Koç'u, Emre Belözoğlu'nun gösterdiği saha içi performansı çok etkiledi ve iki isimden vazgeçmesine sebep oldu. Yönetim sezon sonu Emre Belözoğlu ile 3 senelik bir anlaşmaya imza atacak.
OZAN TUFAN'A 16 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin futboldaki çıkışı sürerken bir yandan da oynadığı futbol ile birçok dev kulübün transfer listesine giren isimler için teklifler kulübe resmi olarak gelmeye başladı. Ozan Tufan için serbest kalma bedeli 20 milyon Euro belirlendi. Futbolcu için Crystal Palace kulübünden 16 milyon Euro resmi teklif geldi. Görüşmeler sürüyor.
ATTİLA SZALAİ İÇİN RUSYA, ALMANYA VE İNGİLİZLER İSTEKLİ
Bonservis bedeli 22 milyon olarak belirlenen Szalai için Rusya, Almanya ve İngiltere'den resmi teklifler geldi.
MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN 7.5 MİLYON EURO İSTENİYOR
Fransa ve İtalya'dan Mert Hakan Yandaş için teklif gelirken kulüp futbolcu için 7.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
SAMATTA'YI CLUB BRUGGE İSTİYOR
Öte yandan Samatta için ise Club Brugge 3.5 milyon Euro teklif etti. Bu konuda son karar önümüzdeki günlerde yönetim karar verecek.
BELÖZOĞLU İSTEDİ, DORUKHAN TOKÖZ TAMAM
Emre Belözoğlu'nun transfer listesinde bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Vedat Muriç ve Olivier Giroud ile tamasa geçildi. Dorukhan Toköz ile her konuda anlaşma sağlandı.
MURİC KİRALANACAK
Lazio'ya bu sezon başında satılan Vedat Muriç de Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Oyuncu, 1 seneliğine kiralık olarak eski takımına geri dönecek.
VİSCA, FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Başakşehir formasını giyen ve 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Edin Visca için 2 futbolcu+para teklifi yapıldı. Edin Visca, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini yönetime bildirirken görüşmeler sürüyor.
DÜNYA ŞAMPİYONUYLA ANLAŞMA TAMAM
Chelsea formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Olivier Giroud ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Giroud uzun süre Arsenal'de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.
KANATLARA TAKVİYE
Diego Perotti'nin sakatlığı, Bright Samuel Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans sarı lacivertlilerde kanatlar için de çalışma yapmasına neden oldu. İki kanat oyuncusunu takıma dahil etmek için detaylı çalışmalar yapılıyor.
GÖKHAN GÖNÜL FUTBOLU BIRAKIYOR
Fenerbahçe'de yaprak dökümü de sezon sonu yaşanacak. Gökhan Gönül emekliye ayrılacak ve teknik kadroda yer alacak.
TAKIMDAN GİDECEKLER
Geldiği günden bu yana takıma katkı sağlayamayan Cisse, Samatta, Thiam, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Sadık gibi isimler ile yollar ayrılacak. Bu futbolcuların takasta kullanılması bekleniyor.
KALE ALTAY BAYINDIR VE BERKE ÖZER'İN
Kale içinde revizyona gidilecek ve Harun Tekin ile Oytun Özdoğan ile ilgili karar sezon sonu verilecek. Belçika'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer yeni sezonda takıma geri getirilerek ve Altay Bayındır ile forma savaşı verecek.