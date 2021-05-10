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OZAN TUFAN'A 16 MİLYON EURO





Fenerbahçe'nin futboldaki çıkışı sürerken bir yandan da oynadığı futbol ile birçok dev kulübün transfer listesine giren isimler için teklifler kulübe resmi olarak gelmeye başladı. Ozan Tufan için serbest kalma bedeli 20 milyon Euro belirlendi. Futbolcu için Crystal Palace kulübünden 16 milyon Euro resmi teklif geldi. Görüşmeler sürüyor.

