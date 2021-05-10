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Belözoğlu'na 3 yıllık sözleşme! 4 transfer yolda

Belözoğlu'na 3 yıllık sözleşme! 4 transfer yolda
10 Mayıs 2021 Pazartesi

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe 4 futbolcuyla anlaşmaya varmak üzere. Sarı lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu'nun geleceğiyle ilgili de kararını verdi.

Erol Bulut'un istifası sonrası teknik direktörlük için dünya çapında iki isim ile görüşme yapan Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu bu konudaki son kararını verdi. (Ajansspor)
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Erol Bulut'un istifası sonrası teknik direktörlük için dünya çapında iki isim ile görüşme yapan Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu bu konudaki son kararını verdi. (Ajansspor)

<p><b>WENGER VE LÖW İLE GÖRÜŞÜLDÜ</b><br></p><p><br></p><p>Başkan Ali Koç önce Arsene Wenger ile bir araya geldi. Sözleşme detaylarına kadar her şey masaya yatırılırken bir yandan da Alman Milli takımını bırakacağını açıklayan Löw ile de detaylı görüşmeler yapıldı. </p>
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WENGER VE LÖW İLE GÖRÜŞÜLDÜ


Başkan Ali Koç önce Arsene Wenger ile bir araya geldi. Sözleşme detaylarına kadar her şey masaya yatırılırken bir yandan da Alman Milli takımını bırakacağını açıklayan Löw ile de detaylı görüşmeler yapıldı.

<p><p></p></p><p><b>EMRE BELÖZOĞLU'NA 3 YILLIK SÖZLEŞME</b></p><p>Her iki hocadan da olumlu yanıt alan Ali Koç'u, Emre Belözoğlu'nun gösterdiği saha içi performansı çok etkiledi ve iki isimden vazgeçmesine sebep oldu. Yönetim sezon sonu Emre Belözoğlu ile 3 senelik bir anlaşmaya imza atacak.</p>
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EMRE BELÖZOĞLU'NA 3 YILLIK SÖZLEŞME

Her iki hocadan da olumlu yanıt alan Ali Koç'u, Emre Belözoğlu'nun gösterdiği saha içi performansı çok etkiledi ve iki isimden vazgeçmesine sebep oldu. Yönetim sezon sonu Emre Belözoğlu ile 3 senelik bir anlaşmaya imza atacak.

<p><b>OZAN TUFAN'A 16 MİLYON EURO</b></p><p></p><p><span ><br></span></p><p><span >Fenerbahçe'nin futboldaki çıkışı sürerken bir yandan da oynadığı futbol ile birçok dev kulübün transfer listesine giren isimler için teklifler kulübe resmi olarak gelmeye başladı. Ozan Tufan için serbest kalma bedeli 20 milyon Euro belirlendi. Futbolcu için Crystal Palace kulübünden 16 milyon Euro resmi teklif geldi. Görüşmeler sürüyor.</span><br></p>
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OZAN TUFAN'A 16 MİLYON EURO


Fenerbahçe'nin futboldaki çıkışı sürerken bir yandan da oynadığı futbol ile birçok dev kulübün transfer listesine giren isimler için teklifler kulübe resmi olarak gelmeye başladı. Ozan Tufan için serbest kalma bedeli 20 milyon Euro belirlendi. Futbolcu için Crystal Palace kulübünden 16 milyon Euro resmi teklif geldi. Görüşmeler sürüyor.

<p><b>ATTİLA SZALAİ İÇİN RUSYA, ALMANYA VE İNGİLİZLER İSTEKLİ</b><br></p><p><br></p><p>Bonservis bedeli 22 milyon olarak belirlenen Szalai için Rusya, Almanya ve İngiltere'den resmi teklifler geldi. </p>
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ATTİLA SZALAİ İÇİN RUSYA, ALMANYA VE İNGİLİZLER İSTEKLİ


Bonservis bedeli 22 milyon olarak belirlenen Szalai için Rusya, Almanya ve İngiltere'den resmi teklifler geldi.

<p><b>MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN 7.5 MİLYON EURO İSTENİYOR</b><br></p><p><br></p><p>Fransa ve İtalya'dan Mert Hakan Yandaş için teklif gelirken kulüp futbolcu için 7.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.</p>
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MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN 7.5 MİLYON EURO İSTENİYOR


Fransa ve İtalya'dan Mert Hakan Yandaş için teklif gelirken kulüp futbolcu için 7.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

<p><b>SAMATTA'YI CLUB BRUGGE İSTİYOR</b><br></p><p><br></p><p>Öte yandan Samatta için ise Club Brugge 3.5 milyon Euro teklif etti. Bu konuda son karar önümüzdeki günlerde yönetim karar verecek.</p>
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SAMATTA'YI CLUB BRUGGE İSTİYOR


Öte yandan Samatta için ise Club Brugge 3.5 milyon Euro teklif etti. Bu konuda son karar önümüzdeki günlerde yönetim karar verecek.

<p><b>BELÖZOĞLU İSTEDİ, DORUKHAN TOKÖZ TAMAM</b><br></p><p><br></p><p>Emre Belözoğlu'nun transfer listesinde bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Vedat Muriç ve Olivier Giroud ile tamasa geçildi. Dorukhan Toköz ile her konuda anlaşma sağlandı.</p>
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BELÖZOĞLU İSTEDİ, DORUKHAN TOKÖZ TAMAM


Emre Belözoğlu'nun transfer listesinde bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Vedat Muriç ve Olivier Giroud ile tamasa geçildi. Dorukhan Toköz ile her konuda anlaşma sağlandı.

<p><b>MURİC KİRALANACAK</b><br></p><p><br></p><p>Lazio'ya bu sezon başında satılan Vedat Muriç de Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Oyuncu, 1 seneliğine kiralık olarak eski takımına geri dönecek.</p>
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MURİC KİRALANACAK


Lazio'ya bu sezon başında satılan Vedat Muriç de Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Oyuncu, 1 seneliğine kiralık olarak eski takımına geri dönecek.

<p><b>VİSCA, FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ</b><br></p><p><br></p><p>Başakşehir formasını giyen ve 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Edin Visca için 2 futbolcu+para teklifi yapıldı. Edin Visca, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini yönetime bildirirken görüşmeler sürüyor.</p>
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VİSCA, FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ


Başakşehir formasını giyen ve 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Edin Visca için 2 futbolcu+para teklifi yapıldı. Edin Visca, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini yönetime bildirirken görüşmeler sürüyor.

<p><b>DÜNYA ŞAMPİYONUYLA ANLAŞMA TAMAM</b><br></p><p><br></p><p>Chelsea formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Olivier Giroud ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Giroud uzun süre Arsenal'de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.</p>
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DÜNYA ŞAMPİYONUYLA ANLAŞMA TAMAM


Chelsea formasını giyen, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Olivier Giroud ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Giroud uzun süre Arsenal'de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli takımı ile Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

<p><b>KANATLARA TAKVİYE</b><br></p><p><br></p><p>Diego Perotti'nin sakatlığı, Bright Samuel Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans sarı lacivertlilerde kanatlar için de çalışma yapmasına neden oldu. İki kanat oyuncusunu takıma dahil etmek için detaylı çalışmalar yapılıyor.</p>
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KANATLARA TAKVİYE


Diego Perotti'nin sakatlığı, Bright Samuel Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans sarı lacivertlilerde kanatlar için de çalışma yapmasına neden oldu. İki kanat oyuncusunu takıma dahil etmek için detaylı çalışmalar yapılıyor.

<p><b>GÖKHAN GÖNÜL FUTBOLU BIRAKIYOR</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'de yaprak dökümü de sezon sonu yaşanacak. Gökhan Gönül emekliye ayrılacak ve teknik kadroda yer alacak.</p>
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GÖKHAN GÖNÜL FUTBOLU BIRAKIYOR


Fenerbahçe'de yaprak dökümü de sezon sonu yaşanacak. Gökhan Gönül emekliye ayrılacak ve teknik kadroda yer alacak.

<p><b>TAKIMDAN GİDECEKLER</b></p><p></p><p><span ><br></span></p><p><span >Geldiği günden bu yana takıma katkı sağlayamayan Cisse, Samatta, Thiam, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Sadık gibi isimler ile yollar ayrılacak. Bu futbolcuların takasta kullanılması bekleniyor.</span><br></p>
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TAKIMDAN GİDECEKLER


Geldiği günden bu yana takıma katkı sağlayamayan Cisse, Samatta, Thiam, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Sadık gibi isimler ile yollar ayrılacak. Bu futbolcuların takasta kullanılması bekleniyor.

<p><b>KALE ALTAY BAYINDIR VE BERKE ÖZER'İN</b><br></p><p>Kale içinde revizyona gidilecek ve Harun Tekin ile Oytun Özdoğan ile ilgili karar sezon sonu verilecek. Belçika'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer yeni sezonda takıma geri getirilerek ve Altay Bayındır ile forma savaşı verecek.</p>
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KALE ALTAY BAYINDIR VE BERKE ÖZER'İN

Kale içinde revizyona gidilecek ve Harun Tekin ile Oytun Özdoğan ile ilgili karar sezon sonu verilecek. Belçika'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer yeni sezonda takıma geri getirilerek ve Altay Bayındır ile forma savaşı verecek.

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