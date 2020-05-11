Kırklareli'nde berberlik yapan Barış Tıkılı da gerekli hijyen kurallarının ardından, 09.00 itibariyle faaliyetine başladı.
Berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verecek.
Kırklareli'nde berberlik yapan Barış Tıkılı, siperli maske ve eldiven takarak çalışmaya başladı.
Tıkılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özlem duydukları mesleklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Müşterilerine randevu sistemiyle hizmet sunacaklarını belirten Tıkılı, 'Salgına karşı gerekli tüm hijyen tedbirlerine aldık. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmeyeceğiz. Müşteri iş yerinde de bekleyemeyecek.' dedi.
Tıkılı, bayram öncesi yoğunluk yaşandığını söyledi.
Vatandaşlardan Ekrem Yılmaz ise uzun zamandır tıraş olmayı beklediğini belirterek berber koltuğuna oturdu.
- BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA UYGULANACAK KURALLAR
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek.
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı.
Kırklareli'nde berberler gerekli hijyen kurallarının ardından, 09.00 itibariyle faaliyetlerine başladı.
Antalya, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, gerekli tedbirleri alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.