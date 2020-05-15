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İklim çeşitliliği sayesinde pek çok bitkinin yetiştiği ülkenin uçsuz bucaksız arazilerinde buğday başta olmak üzere arpa, dane mısır, çeltik gibi hububat ürünlerinin yanı sıra pek çok sebze ve meyvenin yetişmesi, Türkiye'nin ürün zenginliğini gösteriyor.