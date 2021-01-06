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  • Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında rekor üstüne rekor kırdı! 31 yıl sonra Larin Beşiktaş efsanesini yakaladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında rekor üstüne rekor kırdı! 31 yıl sonra Larin Beşiktaş efsanesini yakaladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında rekor üstüne rekor kırdı! 31 yıl sonra Larin Beşiktaş efsanesini yakaladı
06 Ocak 2021 Çarşamba

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş'ta rekor üstüne rekor kırıldı.

<p>Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, 19. dakikada Cyle Larin'in kaydettiği golle öne geçti.</p>
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Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, 19. dakikada Cyle Larin'in kaydettiği golle öne geçti.

<p>Dakikalar 31'i gösterdiğinde bir kez daha sahneye Larin çıktı ve farkı 2'ye çıkarmayı başardı.</p>
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Dakikalar 31'i gösterdiğinde bir kez daha sahneye Larin çıktı ve farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

<p>Larin, 79. ve 83. dakikalarda iki gol daha atarak maçtaki gol sayısını 4'e yükseltti.</p>
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Larin, 79. ve 83. dakikalarda iki gol daha atarak maçtaki gol sayısını 4'e yükseltti.

<p>Kanaldalı yıldız, böylece gol sayısını 10'a yükselterek 8 gollü takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ı geçti.</p>
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Kanaldalı yıldız, böylece gol sayısını 10'a yükselterek 8 gollü takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ı geçti.

<p><b>31 SEZON SONRA BİR İLK</b><br></p>
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31 SEZON SONRA BİR İLK

<p>Larin, 1989/90 sezonundaki Ali Gültiken'in Adana Demirspor maçındaki performansından bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig karşılaşmasında 4 gol atan ilk oyuncu oldu.</p>
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Larin, 1989/90 sezonundaki Ali Gültiken'in Adana Demirspor maçındaki performansından bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig karşılaşmasında 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

<p><b>İÇ SAHADA EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU</b></p>
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İÇ SAHADA EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU

<p>Ayrıca Larin, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iç sahada en fazla gol atan oyuncu oldu.</p>
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Ayrıca Larin, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iç sahada en fazla gol atan oyuncu oldu.

<p>Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarını boş geçmeyen Larin, Rizespor karşılaşmasıyla birlikte iç sahadaki gol sayısını 8'e yükseltti.</p>
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Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarını boş geçmeyen Larin, Rizespor karşılaşmasıyla birlikte iç sahadaki gol sayısını 8'e yükseltti.

<p><b>AVRUPA'DA YALNIZCA 4 KULÜP BAŞARDI</b></p>
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AVRUPA'DA YALNIZCA 4 KULÜP BAŞARDI

<p>Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki oyuncusu 8 gol barajını geçen yalnızca 4 takım bulunuyor.</p>
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Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki oyuncusu 8 gol barajını geçen yalnızca 4 takım bulunuyor.

<p>Siyah-beyazlılarda Larin(10) ve Aboubakar(8) toplam 16 gol atarken Inter'de Lukaku(12) ve Martinez(9) 21 golün altına imza attı.</p><p>Lyon'da ise Ekambu(9) ve Memphis Depay(8) bu başarıyı yakalarken Tottenham'da Harry Kane(8) ve Son(10) ikilisi 18 gole ulaştı.</p>
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Siyah-beyazlılarda Larin(10) ve Aboubakar(8) toplam 16 gol atarken Inter'de Lukaku(12) ve Martinez(9) 21 golün altına imza attı.

Lyon'da ise Ekambu(9) ve Memphis Depay(8) bu başarıyı yakalarken Tottenham'da Harry Kane(8) ve Son(10) ikilisi 18 gole ulaştı.

<p>Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, Eylül 2016'dan (vs Alanyaspor & Karabükspor) bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste iki iç saha maçında gol attı</p>
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Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, Eylül 2016'dan (vs Alanyaspor & Karabükspor) bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste iki iç saha maçında gol attı

<p>Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen <span >Beşiktaş, </span><span >Süper Lig tarihinde rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.</span></p>
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Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.

<p>Beşiktaş, Ekim-Kasım 2009 arasından bu yana ilk kez üst üste beş Süper Lig maçını gol yemeden kazand</p>
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Beşiktaş, Ekim-Kasım 2009 arasından bu yana ilk kez üst üste beş Süper Lig maçını gol yemeden kazand

<p>Süper Lig'de oynadığı son altı iç saha maçında rakiplerine puan vermeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun serisini yaşıyor.</p>
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Süper Lig'de oynadığı son altı iç saha maçında rakiplerine puan vermeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun serisini yaşıyor.

<p>Bu sezon Süper Lig'de 37 gole ulaşan <span >Beşiktas</span><span >, ilk 16 maçlar itibarıyla daha fazla golü en son 2001/02 sezonunda Christoph Daum yönetiminde atmıştı</span></p>
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Bu sezon Süper Lig'de 37 gole ulaşan Beşiktas, ilk 16 maçlar itibarıyla daha fazla golü en son 2001/02 sezonunda Christoph Daum yönetiminde atmıştı

<p>Beşiktaş-Rizespor maçında en fazla ikili mücadele kazanan ve çalım atan oyuncu Valentin Rosier oldu</p>
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Beşiktaş-Rizespor maçında en fazla ikili mücadele kazanan ve çalım atan oyuncu Valentin Rosier oldu

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