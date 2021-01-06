Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, 19. dakikada Cyle Larin'in kaydettiği golle öne geçti.
Dakikalar 31'i gösterdiğinde bir kez daha sahneye Larin çıktı ve farkı 2'ye çıkarmayı başardı.
Larin, 79. ve 83. dakikalarda iki gol daha atarak maçtaki gol sayısını 4'e yükseltti.
Kanaldalı yıldız, böylece gol sayısını 10'a yükselterek 8 gollü takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ı geçti.
31 SEZON SONRA BİR İLK
Larin, 1989/90 sezonundaki Ali Gültiken'in Adana Demirspor maçındaki performansından bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig karşılaşmasında 4 gol atan ilk oyuncu oldu.
İÇ SAHADA EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU
Ayrıca Larin, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iç sahada en fazla gol atan oyuncu oldu.
Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Sivasspor maçlarını boş geçmeyen Larin, Rizespor karşılaşmasıyla birlikte iç sahadaki gol sayısını 8'e yükseltti.
AVRUPA'DA YALNIZCA 4 KULÜP BAŞARDI
Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki oyuncusu 8 gol barajını geçen yalnızca 4 takım bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Larin(10) ve Aboubakar(8) toplam 16 gol atarken Inter'de Lukaku(12) ve Martinez(9) 21 golün altına imza attı.
Lyon'da ise Ekambu(9) ve Memphis Depay(8) bu başarıyı yakalarken Tottenham'da Harry Kane(8) ve Son(10) ikilisi 18 gole ulaştı.
Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, Eylül 2016'dan (vs Alanyaspor & Karabükspor) bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste iki iç saha maçında gol attı
Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.
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Süper Lig'de oynadığı son altı iç saha maçında rakiplerine puan vermeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun serisini yaşıyor.
Bu sezon Süper Lig'de 37 gole ulaşan Beşiktas, ilk 16 maçlar itibarıyla daha fazla golü en son 2001/02 sezonunda Christoph Daum yönetiminde atmıştı
Beşiktaş-Rizespor maçında en fazla ikili mücadele kazanan ve çalım atan oyuncu Valentin Rosier oldu