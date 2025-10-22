Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Mücadele öncesi dikkat çeken 10 istatistiği sizin için bir araya getirdik.
ÜST ÜSTE 2 GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş ile oynadığı son Süper Lig maçını 1-0 kazanan Konyaspor, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi.
SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ
Konyaspor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (2G), daha önceki toplam 19 ziyaretinde sadece iki mağlubiyet almıştı (7G 10B).
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Bugüne kadar Konyaspor ile Beşiktaş arasında çarşamba günü oynanan iki Süper Lig maçında da yeşil-beyazlı ekip mağlubiyet almadı (18 Mayıs 2016; 2-1 & 7 Haziran 2023; 3-3).
TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE'YE
İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor (4G 1B), bu süreçteki tek mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı (Ocak 2025; 2-3).
SON 14 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ
Deplasmanda oynadığı son 14 Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (5G 6B), bu üç mağlubiyeti de gol atamadığı üç karşılaşmada aldı (0-3 vs Göztepe, 0-2 vs Alanyaspor & 0-1 vs Konyaspor).
KONYASPOR'UN ÇARŞAMBA İSTATİSTİĞİ
Çarşamba günleri oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Konyaspor (3B 3M), lig tarihinde üst üste iki çarşamba fikstüründen puansız ayrılmadı.
8 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETİ
Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (4G 1B), 2010/11'den (4G 1B 4M) bu yana hiçbir sezonun ilk dokuz karşılaşmasında 4+ mağlubiyet almadı.
EN FAZLA ATAN UMUT NAYİR
Konyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Umut Nayir (4), rakip fileleri havalandırdığı son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı (2-3 vs Kocaelispor & 1-3 vs Galatasaray).
SON GOL RAFA SILVA'DAN
Beşiktaş'ın Konyaspor'a attığı son golün sahibi olan Rafa'nın (Ekim 2024), Süper Lig'de forma giydiği iki sezonda da filelerini havalandırdığı tek takım Eyüpspor (Şubat 2025 & Ağustos 2025).
SERGEN YALÇIN'DAN DİKKAT ÇEKEN RAKAM
Süper Lig tarihinde çarşamba fikstürlerinde mağlubiyet almadan Sergen Yalçın'dan (5G 1B) daha fazla maça çıkan sadece iki teknik direktör var: Andras Kuttik (14G 4B) & İsmail Kartal (5G 2B).